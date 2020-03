Divas personas rosina apsūdzēt par 158 000 eiro zaudējumiem valstij

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde martā kriminālvajāšanas sākšanai Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai nosūtījusi kriminālprocesu pret divām fiziskām personām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā, portālu "Delfi" informēja VID.

VID norāda, ka abas fiziskās personas par savu uzņēmumu saimniecisko darbību laika periodā no 2016. gada maija līdz 2018. gada septembrim iesniegušas deklarācijas un pārskatus, aprēķināja valsts budžetā maksājamās nodokļu summas, taču neveica aprēķinātos maksājumus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Tādējādi personas, iespējams, izvairījās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas valsts budžetā lielā apmērā.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka uzņēmumu rīcībā esošie naudas līdzekļi izmantoti pēc saviem ieskatiem personiskajām vajadzībām, dažādiem pirkumiem un pakalpojumu apmaksai, tai skaitā luksus klases automašīnu līzinga nomaksai, nevis uzņēmumu saimnieciskās darbības nodrošināšanai un nodokļu nomaksai.

Aprēķinot, deklarējot, bet ļaunprātīgi neveicot nodokļu maksājumus valsts budžetā, budžetam nodarīti zaudējumi vairāk kā 158 000 eiro apmērā, nenomaksājot pievienotās vērtības nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmuma ienākuma nodokli un neveicot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Kriminālprocess VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē sākts 2018. gada nogalē pēc Krimināllikuma 218. panta 2. daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm.

Par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.