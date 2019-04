Divas restorānu 'Tokyo City' direktores tiesās par 'aplokšņu algu' maksāšanu

Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurors tiesai nodevis krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības sauktas divas personas par "aplokšņu algu" maksāšanu divos ēdināšanas restorānos "Tokyo City", portālu "Delfi" informēja Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Laura Majevska.

Tāpat tiesai nodoti procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu divām juridiskajām personām, kuru interesēs abas restorānu direktores izmaksājušas grāmatvedības uzskaitē neuzrādīto darba samaksu ievērojamā apmērā.

Saskaņā ar apsūdzību, divu restorānu "Tokyo City" direktores laika posmā no 2017. gada aprīļa līdz 2017. gada decembrim nolēmušas restorānu darbiniekiem daļu no darba samaksas izmaksāt skaidrā naudā. Līdz ar to viņas izmaksājušas darbiniekiem darba samaksu, kas nav uzrādīta grāmatvedības uzskaitē jeb tās sauktās "aplokšņu algas", tādējādi pārkāpjot darba samaksas noteikumus.

Lai netiktu aprēķinātas un ieturētas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākumu nodoklis (IIN), viena no apsūdzētajām personām "aplokšņu algās" viena "Tokyo City" restorāna darbiniekiem izmaksājusi ne mazāk kā 16 274 eiro. Tādā veidā valstij nodarīts mantiskais zaudējums nenomaksāto nodokļu veidā 12 911 eiro apmērā - nenomaksāta valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa 8050 eiro apmērā un nenomaksāts IIN 4861 eiro apmērā.

Savukārt otra apsūdzētā persona "aplokšņu algās" cita "Tokyo City" restorāna darbiniekiem uzņēmuma interesēs izmaksājusi ne mazāk kā 11 026 eiro. Valstij nodarīts mantisks zaudējums nenomaksāto nodokļu veidā 8747 eiro apmērā. No tiem nenomaksātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa veido 5454 eiro un nenomaksātais IIN nodoklis ir 3293 eiro.

Kopā par abu "Tokyo City" direktoru uzņēmumu interesēs izmaksātajām "aplokšņu algām" valstij nodarīts mantisks zaudējums nenomaksāto nodokļu veidā 21 659 eiro apmērā. Darbiniekiem "aploksnēs" izmaksātā daļa no darba samaksas par katru mēnesi bija līdz pat 600 eiro.

Par šādām iepriekš minētajām darbībām personas apsūdzētas par Krimināllikuma 217.1 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu juridisko personu interesēs. Par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu, ja tas izdarīts ievērojamā apmērā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz trim gadiem.

Lieta nodota izskatīšanai Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde lūdza sākt kriminālvajāšanu par aplokšņu algu izmaksu sabiedrībā pazīstamos ēdināšanas uzņēmumos.

Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai nosūtīja kriminālprocess pret divām personām par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos veiktu grāmatvedības uzskaitē neuzrādītu algu izmaksu, nenomaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveicot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tādējādi nodarot kaitējumu valsts budžetam.