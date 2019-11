Divus audžuvecākus aiztur par seksuālu un fizisku vardarbību pret vairākiem bērniem

Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā, kurā aizdomās par fizisku un emocionālu vardarbību pret astoņiem aizgādībā esošiem bērniem aizturēti abi audžu vecāki. Izmeklēšanā noskaidrots, ka aizbildņi pret audžubērniem vardarbīgi izturējušies sistemātiski un ilgstošā laika periodā. Turklāt divas no nepilngadīgajām audžumeitām cietušas no seksuālās vardarbības, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

Pēc tam, kad Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes apkalpojamās teritorijas kādā no iecirkņiem vērsušās divas nepilngadīgas meitenes, kuras ziņoja par audžu ģimenē pret viņām notiekošu seksuālo un fizisko vardarbību no aizbildņu puses, likumsargi nekavējoties sākuši resorisko pārbaudi. Balstoties pārbaudē iegūtajā informācijā, 2018. gada 21. augustā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 16. nodaļas. Proti, par iespējamiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību.

Tāpat, gūstot informāciju par audžu ģimenē pret bērniem vērsto iespējamo noziedzīgo nodarījumu, Valsts policija informējusi attiecīgās institūcijas – konkrētās teritorijas pašvaldības vadību un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Ņemot vērā izmeklējamās lietas apjomu un sarežģītību, turpmāko kriminālprocesa izmeklēšanu savā lietvedībā pārņēma Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes Dzimumnoziegumu apkarošanas nodaļa.

Turpmākā izmeklēšanā kriminālprocess kvalificēts atbilstoši noskaidrotajiem faktiem, proti, tika noskaidrots, ka laika periodā sākot no 2015. gada decembra pret divām nepilngadīgām audžu meitām vērsta seksuālā vardarbība. Saistībā ar to kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 160. panta 4. daļas. Savukārt laika periodā no 2016. gada vasaras līdz 2016./ 2017. gada ziemai vienu no nepilngadīgajām meitenēm tikusi sistemātiski izvarota. Par to kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 159. panta 2. daļas.

Tāpat kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 174. panta 2. daļas – par vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo, kā rezultātā kopumā astoņiem bērniem nodarītas fiziskas un emocionālas ciešanas, kas notika sistemātiski laika periodā no 2007. gada līdz 2019. gadam.

Gūstot pietiekamu pierādījumu kopumu par nodarīto, 11. februārī pēc Valsts policijas Dzimumnoziegumu apkarošanas nodaļas iniciatīvas no ģimenes izņemti visi uz to brīdi aizbildniecībā esošie nepilngadīgie bērni – kopumā pieci. Viņi ievietoti krīzes centrā. Savukārt abi audžu vecāki tajā pašā dienā tika aizturēti un viņu dzīves vietā veikta kratīšana.

Divu dienu laikā pēc veiktās aizturēšanas 1961. gadā dzimusī sieviete atzīta par aizdomās turēto pēc Krimināllikuma 174. panta 2. daļas un viņai piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar apcietinājumu. Savukārt 1968. gadā dzimušais vīrietis atzīts par aizdomās turēto atbilstoši visiem iepriekš uzskaitītajiem nodarījumiem un viņam ar tiesas lēmumu piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Arī turpmāk Valsts policijas amatpersonas uzstājušas uz apcietinājuma turpināšanas nepieciešamību, ko tiesa apmierinājusi līdz pat izmeklēšanas pabeigšanai un kriminālprocesa nodošanai prokuratūrā kriminālvajāšanas uzsākšanai šī gada 24. septembrī.

Atbilstoši Krimināllikumam par vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo var tikt piemērota brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, piespiedu darbs vai naudas sods ar probācijas uzraudzību līdz trim gadiem. Savukārt par seksuālo vardarbību un nepilngadīgā izvarošanu persona var tikt sodīta ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem vai mūža ieslodzījumu.