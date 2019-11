Divus vīriešus lūdz apsūdzēt par pusaudzes izvarošanu un slepkavību Bolderājā

Pagājušonedēļ Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu lietā par 15 gadus vecas meitenes slepkavību, kas izdarīta šā gada jūnijā Bolderājā. Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka meitene, iespējams, nogalināta, lai slēptu izvarošanas faktu, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā.

Jau ziņots, ka šā gada 18. jūnija rītā Valsts policija saņēma izsaukumu no kāda makšķernieka, kurš ziņoja, ka Rīgas mikrorajonā Bolderājā, Buļļupes kanālā, pamanījis mirušu cilvēku. Likumsargi notikuma vietā faktu apstiprinājuši – tika atrasts 2004. gadā dzimušas meitenes līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm.

Neilgi pēc mirušās jaunietes atrašanas Buļļupes kanālā aizdomās par slepkavību policija aizturēja divus bojāgājušajai pazīstamus vīriešus. Izmeklēšanā iegūta informācija liecina, ka mirusī meitene tikusi izvarota un vēlāk nogalināta.

Aizdomās turētie ir 1991. gadā un 1999. gadā dzimuši vīrieši. Neviens no viņiem iepriekš nebija nonācis policijas redzeslokā. Abiem vīriešiem tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.

Rekonstruējot nozieguma gaitu, policija noskaidrojusi, ka naktī uz 18. jūniju jauniešu kompānija, tajā skaitā abi aizturētie vīrieši un cietusī, Bolderājā, aizturēto vīriešu dzīvesvietā, lietojuši alkoholu. Pēc nozieguma vīrieši viņas ķermeni aiznesuši uz Buļļupes kanālu un tur iemetuši ūdenī.

Ekspertīzes rezultāti liecina, ka meitenes nāve iestājusies no kombinētas mehāniskas asfiksijas, proti, sākumā cietusī žņaugta un pēc tam iemesta ūdenī. Tāpat viņai konstatētas vardarbīgas dzimumtieksmes apmierināšanas pazīmes. Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka meitene, iespējams, nogalināta, lai slēptu izvarošanas faktu.

Pēc visu nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanas darbību veikšanas 28. oktobrī kriminālprocesa materiāli nosūtīti Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai pēc Krimināllikuma 159. panta 3. daļas par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas izvarošanu un Krimināllikuma 117. panta 8. punkta, 10. punkta, 12. punkta par slepkavību, ja tā izdarīta nolūkā slēpt citu noziedzīgu nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa un ja noslepkavots nepilngadīgais.

Kriminālvajāšanu rosināts sākt pret abām divām aizdomās turētām personām.

Par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas izvarošanu likums paredz mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem, bet par slepkavību, ja tā izdarīta nolūkā slēpt citu noziedzīgu nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa un ja noslepkavots nepilngadīgais, soda ar mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu no desmit līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.