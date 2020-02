Divus vīrus Latgalē notiesā par marihuānas audzēšanu meža biezoknī

Daugavpils tiesa šā gada janvāra vidū divus vīriešus notiesāja par marihuānas (kanabis) audzēšanu meža masīvā savām vajadzībām, liecina anonimizētais tiesas spriedums.

Kā izriet no sprieduma, laikā no 2018. gada maija līdz tā paša gada 30. jūlijam abi vīrieši, no kuriem viens ir precējies, nestrādājošs, ar 1. grupas invaliditāti un ar augstāko izglītību, bet otrs – neprecējies agrāk nesodīts AS "Latvijas dzelzceļš" (Ldz) elektrolīniju mehāniķis ar augstāko izglītību, savām vajadzībām iesēja un audzēja narkotisko vielu saturošu augu-kanabiss (marihuāna), kas Latvijā nav atļauts.

Abi vīrieši šajā laikā, īstenojot savu noziedzīgo nodomu audzēt marihuānu, pieskatīja vietu aptuveni 200 metru attālumā no upes, meža masīvā, kur abi kopā 2018. gada maijā iesēja narkotiskās vielas saturošā auga sēklas. No iesēšanas brīža abi vīrieši regulāri laistīja un mēsloja augus, sekot to augšanai, un izaudzēja 32 augus, kuru ziedkopu un lapu kopējais svars žāvētā veidā ir 1990 grami, teikts spriedumā.

Šādi viņi pārkāpa likumu par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu aprites kārtību, kas aizliedz audzēt, ražot, izgatavot, importēt, eksportēt, izplatīt, reklamēt, transportēt, glabāt, nodot par atlīdzību vai bez tās, iegādāties un lietot, kā arī sūtīt cauri Latvijas teritorijai konkrētus augus, vielas un zāles.

Turklāt Ldz strādājošais vīrietis neatļauti iegādājās un glabāja narkotiskās vielas bez nolūka tās realizēt, proti, viņš savāca augus no paša ierīkotā audzētavas meža masīvā un glabāja pie sevis baltā polimēra materiāla maisā 50 gramus zaļas krāsas neizžāvētu augu valsts izcelsmes masas (ziedkopas), kas ir nežāvēts kanabiss jeb marihuāna.

Tāpat viņš savāca un glabāja savā garāžā nežāvētu augu – kanabiss, kura lapu un ziedkopu kopējais svars ir 2,30 grami. Spriedumā teikts, ka kopējais nežāvētās marihuānas daudzums bijis 52,3 grami, kas pārsniedz apmēru – 5 grami, līdz kuram tas atzīstams par nelielu.

Spriedumā teikts, ka prokurore un abi apsūdzētie vienojās par kriminālprocesa pabeigšanu, noslēdzot vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Abi apsūdzētie piekrita inkriminēto noziedzīgo nodarījumu apjomam un juridiskajai kvalifikācijai, pilnībā atzīstot savu vainu. Par viņu atbildību mīkstinošu apstākli tika atzīta vainas atzīšana un izdarītā nožēlošana, bet par abu vīriešu vainu pastiprinošu apstākli tika atzīts tas, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts personu grupā un narkotisko vielu ietekmē.

Tiesa nosprieda pirmo vīrieti atzīt par vainīgu Krimināllikuma 256. panta 1. daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Šis likuma pants par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu.

Tiesa lēma apstiprināt prokurores un apsūdzētā vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, un piesprieda brīvības atņemšanu uz četriem mēnešiem, nosakot to nosacīti, kā arī nosakot pārbaudes laiku uz sešiem mēnešiem.

Otrs vīrietis atzīts par vainīgu gan iepriekšminētā 256. panta 1. daļā minētā nodarījuma izdarīšanā, gan Krimināllikuma 253. panta 1. daļā paredzētā nodarījuma paveikšanā. Krimināllikuma 253. pants par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu un probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Viņam tiesa piesprieda piespiedu darbu uz 100 stundām ar probācijas uzraudzību uz vienu gadu.

Lietiskos pierādījumus – marihuānu, kas glabājās Valsts policijā, tiesa nosprieda iznīcināt.