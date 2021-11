Draudzē 'Jaunā paaudze' policija atkal konstatē nelikumīgu pulcēšanos

Valsts policija (VP) oktobra beigās konstatējusi divus reliģiskās organizācijas "Jaunā paaudze" organizētus pasākumus, kuros pārkāpti valstī noteiktie pulcēšanās ierobežojumi, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija.

Likumsargi portālam "Delfi", neminot iesaistītās organizācijas vai personas, atklāja, ka VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Zemgales iecirkņa policisti šā gada 27. un 31. oktobrī veica plānotas pārbaudes reliģiskās organizācijas vietā Rīgā, Šampēterī.

27. oktobrī policisti konstatēja, ka pasākumā piedalās apmēram 50 cilvēku, savukārt 31. oktobrī sanākušo cilvēku skaits bija jau apmēram 150.

"Jaunā paaudze" ir Alekseja Ļedjajeva izveidota reliģiska organizācija, kura jau iepriekš pamanījusies nonākt VP redzeslokā.

Saistībā ar notikušo abās reizēs pret organizāciju tika uzsākti administratīvie procesi.

Juridiskai personai sods par epidemioloģisko noteikumu neievērošanu ir līdz 5000 eiro.

Ministru kabineta rīkojums Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" ir noteikts, ka reliģiskās darbības veikšanas vietas ir atvērtas tikai individuāliem apmeklējumiem vai personām no vienas mājsaimniecības, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 kvadrātmetri no publiski pieejamo telpu platības un nodrošinot, ka reliģiskās darbības veikšanas vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 20% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra.

VP atzīmēja, ka jau kopš pavasara vairākas reizes ir konstatēti pārkāpumi šīs organizācijas reliģisko pasākumu norises vietā.

Policija jau iepriekš vairākas reizes bija brīdinājusi gan organizācijas pārstāvi, gan citas atbildīgās personas, aicinot ievērot epidemioloģiskos noteikumus, taču šīs organizācijas dalībnieki nav izrādījuši pretimnākšanu un turpinājuši neievērot noteikumus.

Vairākos administratīvo pārkāpumu procesos jau ir pieņemti lēmumi.

Jau vēstīts, ka līdz 15. novembrim valstī atvērtas tikai individuāliem apmeklējumiem vienas mājsaimniecības ietvaros. Reliģiskās darbības veikšanas vietas darbības laiks ir no pulksten 6 līdz pulksten 19.