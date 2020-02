Uz Kurzemes rajona tiesas sēdēm Kuldīgā viņi abi allaž ieradās labprātīgi un uz apsūdzēto sola sēdēja apmēram metra attālumā viens no otra. Savā starpā parasti nesarunājās. Kādreiz gan abus saistīja hobijs – senu lietu meklēšana mežos ar metāla detektoru, taču, kad policija sāka izmeklēt divu cilvēku pazušanu un pēcāk slepkavību Kuldīgas novada Ēdolē, viņu attiecības krasi sabojājās. Vienu no viņiem vainoja smagajā noziegumā, otru – uzkūdīšanā un slepkavības atbalstīšanā. Tiesā viņi vainoja viens otru. Dienā, kad tiesa nolasīja spriedumu, Aigars Jēkabsons un Nauris Ratnieks pameta tiesas zāli kā dubultslepkavībā attaisnoti. Tagad lietu iztiesās otrās instances tiesa – Kurzemes apgabaltiesa.

20. februārī lietu apelācijas kārtībā sāks iztiesāt otrās instances tiesa – Kurzemes apgabaltiesa.

Spriedumu pārsūdzēja cietušie, prokurors un arī viens no apsūdzētajiem, jo neapmierināja piespriestais sods – brīvības atņemšana – viens gads un seši mēneši – par ieroču nēsāšanu un glabāšanu.

Tiesa, sirmgalves un viņas dēla – slepkavība notika teju desmit gadus pirms šo lietu sāka iztiesāt pirmās instances tiesa, proti, 2009. gada nogalē. Nogalināto ķermeņus, apraktus Kuldīgas novada Padures pagasta mežā, atrada vien 2016. gada 16. jūlijā. To atrašanās vietu precīzi tiesībsargājošajām iestādēm parādīja Ratnieks, kad bija aizturēts citā lietā.

"Iedomājieties, vai tā var būt, ka es galīgi pārdzēries par kaut kādu nezināmu laivu uzkūdu, lai viņš nošauj divus cilvēkus," tā pērnvasar, stāvēdams pie tiesu nama Kuldīgā, šī raksta autorei, laikraksta "Kurzemnieks" žurnālistei teica Ratnieks, lūgts skaidrot, kādēļ tiesā viņam inkriminē uzkūdīšanu. To viņš noliedza. Visu viņa nelaimju pamatā esot bijis ikdienā patērētais alkohols. Sarunas laikā turpat līdzās bija arī Jēkabsons ar pavisam citu versiju par notikušo: "Viņš (Ratnieks – red.) man pateica, ka apraka divus. Parādīja to vietu netālu no manām mājām. Es zināju, bet klusēju."

Prokurors Juris Siders abiem apsūdzētajiem kā soda mēru prasīja mūža ieslodzījumu..

Taču, izvērtējot krimināllietā savāktos pierādījumus to kopumā un savstarpējā saistībā, Kurzemes rajona tiesa pērn 5. augustā spriedumā atzina, ka apsūdzētā Jēkabsona vaina slepkavības izdarīšanā, sevišķi pastiprinošos apstākļos noslepkavojot divas personas, un apsūdzētā Ratnieka vaina uzkūdīšanā un atbalstīšanā slepkavībai sevišķi pastiprinošos apstākļos nav pierādīta. Viņus atzina par nevainīgiem un attaisnoja apsūdzībā par slepkavības izdarīšanu.