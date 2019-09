Dubultslepkavība Madonas novadā: aizdomās turētais pakāries

Vīrietis, kuru pirmdien Madonas novadā policija aizturēja aizdomās par dubultslepkavības izdarīšanu, neilgi pēc pratināšanas izdarījis pašnāvību, otrdien ziņoja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".

Kā vēsta Valsts policija, vīrietis mēģināja izdarīt pašnāvību pakaroties īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā.

Pulksten 15.25 īslaicīgās aizturēšanas vietas darbinieki konstatēja notiekošo un nekavējoties uzsāka reanimēšanas pasākumus un vienlaikus izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

Mediķi, ierodoties notikuma vietā, turpināja reanimēšanas pasākumus vēl aptuveni 20 minūtes, bet vīrieti glābt neizdevās.

Kā norāda policijā, ņemot vērā policijas pieredzi, ka šādos noziegumos aizturētām personām nereti rodas suicidālas jeb pašnāvnieciskas domas, apjaušot nodarītā sekas, viņiem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība.

Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis tūlīt pēc notikušā licis uzsākt dienesta pārbaudi, lai noskaidrotu un izvērtētu vai īslaicīgās aizturēšanas vietu darbinieku faktiskā rīcība un veiktās darbības atbilst Valsts policijas iekšējiem noteikumiem par darba organizāciju īslaicīgās aizturēšanas vietās un vai veiktā kontrole bijusi pietiekama.

Jau ziņots, ka Valsts policija pirmdien ap pulksten 16 saņēmusi informāciju par divu vīriešu līķiem ar šautām brūcēm purvā Madonas novadā.

Četru stundu laikā policijai aizdomās par dubultslepkavību izdevās aizturēt 1957. gadā dzimušu vīrieti.

Kā otrdien sacīja Ķuzis, pirmdienas vakarā Madonas novadā par dubultslepkavību aizturētais vīrietis pazinis savus upurus – viņi kopā strādājuši purvā līdz brīdim, kad aptuveni pirms gada atlaists par pārkāpumiem, tostarp alkohola lietošanu.

Ķuzis pastāstīja, ka abu upuru līķus atraduši purva izstrādes darbinieki darbu laikā. Par to paziņots policijai, kas saistībā ar saņemto augstākā līmeņa riska informāciju izsludināja trauksmi trīs policijas iecirkņos. Policija arī īstenojusi pasākumu komplektu "Slazds", izvietojot policijas patruļas stratēģiskos krustojumos.

Vērtējot informāciju, secināts, ka ap pusdienlaiku redzēta no purva izbraucam konkrēta automašīna. Savukārt jau notikuma vietā konstatēts, ka upuri sašauti ar medību ieroci. Notikuma vietā atrastas čaulītes un divas kurpes, kuras, kā pieļauj likumsargi, atstājis uzbrucējs.

Iegūstot informāciju arī no vietējiem iedzīvotājiem, policijai izkristalizējies iespējamo vainīgo personu loks. Aptaujājot lieciniekus, iegūta arī informācija par notikušā nozieguma iespējamo scenāriju.

Izmantojot dronu, policija atradusi iepriekš noskaidrotās automašīnas atrašanās vietu. Uz to izbraukuši likumsargi un automašīnā atraduši guļam iespējamo uzbrucēju. Aizturēšanas brīdī vīrietis bijis vairāk kā trīs promiļu lielā alkohola reibumā.Vaicāts, vai vīrietis ar automašīnu bija tālu ticis, Ķuzis atbildēja noliedzoši, piebilstot, ka aizturēšana notikusi turpat, Madonas novadā.

Policija noskaidrojusi, ka upuri un uzbrucējs bijuši savstarpēji pazīstami. Upuri un arī aizturētais vīrietis purvā strādājuši. Aizturētais pirms atbrīvošanas no darba strādājis vienā no tehnikas vienībām purvā. Taču aizdomās par dubultslepkavību aizturētais aptuveni pirms gada saistībā ar disciplīnas pārkāpumiem darba vietā, tostarp par alkohola lietošanu, no darba atbrīvots.

Ķuzis skaidroja, ka nedz cietušās personas, nedz aizturētais iepriekš policijas redzeslokā nav nonākuši. Aizturētajam vīrietim ir izsniegta medību atļauja un pie viņa īpašumā ir divi medību ieroči, kas pēc notikušā noziedzīgā nodarījuma izņemti. Ķuzis skaidroja, ka aizturētā vīrieša līdzcilvēki zinājuši par viņa alkohola problēmām, kā arī faktu, ka viņš ir mednieks ar ieročiem, taču likumsargiem par to neziņoja. Tāpat vīrietis nebija nonācis kādā medicīnas iestādē saistībā ar alkoholismu.

Ķuzis pauda aicinājumu sabiedrībai ziņot policijai par gadījumiem, kad personām izsniegta ieroča nēsāšanas atļauja, bet tās saņēmējs aizraujas ar alkohola lietošanu, jo šāda informācija, kas nodota likumsargiem, var glābt cilvēku dzīvības. Viņš pauda pārliecību, ka arī šajā gadījumā, ja līdz policijai agrāk būtu nonākusi šī informācija, aizturētajam vīrietim nebūtu šaujamieroča.

Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 118. panta 2. punkta par slepkavību, ja noslepkavotas divas vai vairākas personas. Par to likumā paredzētais sods ir mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no 15 līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.