'Dūra pats un pamudināja nepilngadīgos' – jauniešu trijotni tiesās par slepkavību

Šī gada 19. aprīlī Rietumzemgales prokuratūras prokurors tiesai nosūtīja krimināllietu, kurā apsūdzēta viena pilngadīga un divas nepilngadīgas personas, par to, ka tās personu grupā izdarīja citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu (slepkavību), kas saistīta ar laupīšanu, portāls "Delfi" uzzināja Ģenerālprokuratūrā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pērn 19. septembra vakarā apsūdzētie, būdami alkohola ietekmē, ieradās pamestā ēkā Bērzes ielā, Dobelē, kur ēkas otrajā stāvā gulēja cietušais. Īstenojot kopīgo noziedzīgo nodomu, ar mērķi nolaupīt naudu un cigaretes, viens no apsūdzētajiem sāka pārmeklēt cietušā kabatas, no kā viņš pamodās. Apsūdzētie vairākkārtēji pieprasīja cietušajam, lai viņš atdod naudu, bet vīrietis atteicās to darīt, pēc kā apsūdzētajam, kurš sasniedzis pilngadību, radās nodoms iegūt mantu, pielietojot vardarbību.

Turpinot īstenot noziedzīgo nodomu, pilngadīgais ne mazāk kā vienu reizi ar dūri iesita cietušajam pa seju, pēc kā no savas somas izņēma līdzi paņemto nazi un ar vienu roku aizspieda cietušajam muti, lai viņš nesauktu pēc palīdzības. Ar otrā rokā esošo nazi apsūdzētais tīši iedūra vīrietim ne mazāk kā trīs reizes ķermeņa kreisās puses pleca, kakla, galvas rajonā, kur atrodas dzīvībai svarīgi orgāni.

Pēc dūrienu izdarīšanas apsūdzētais, zinot, ka abi pārējie apsūdzētie ir nepilngadīgi, sniedza viņiem nazi un jautāja – kurš nākamais –, tā pamudinot nepilngadīgās personas veikt noziedzīgo nodarījumu. Viens no nepilngadīgajiem apsūdzētajiem, pamudināts izdarīt slepkavību laupīšanas nolūkā, turpinot prettiesiskās darbības, paņēma pasniegto nazi, piegāja pie cietušā un, ar vienu roku aizspiedis viņam muti, ar otrā rokā esošo nazi tīši vairākas reizes iedūra vīrietim ķermeņa kreisās puses pleca, kakla, galvas rajonā aptuveni tajā pašā vietā, kur dūrienus bija izdarījis pirmais apsūdzētais.

Pēc tam nazi paņēma otrs nepilngadīgais apsūdzētais un, atkārtoja abu pārējo apsūdzēto darbības, ne mazāk kā divas reizes iedūra cietušajam jau sadurtajā ķermeņa rajonā. Pēc miesas bojājumu nodarīšanas nepilngadīgie apsūdzēti nolūkā atrast naudu un cigaretes vēlreiz pārmeklēja kabatas un, neko neatrodot, visi no notikuma vietas aizgāja.

Cietušajam nodarītie miesas bojājumi pēc sava rakstura kopumā pieskaitāmi smagiem miesas bojājumiem, kas bīstami dzīvībai un ir tiešā cēloniskā sakarībā ar viņa nāves iestāšanos 2022. gada 20. septembra naktī.

Līdztekus apsūdzībai par personu grupā izdarītu slepkavību, kas saistīta ar laupīšanu, pilngadīgā persona tiek apsūdzēta arī par nepilngadīgo iesaistīšanu noziedzīgā nodarījumā.

Apsūdzētie savu vainu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā neatzīst.

Krimināllieta izskatīšanai nodota Zemgales rajona tiesai.