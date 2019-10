ECT pret Latviju vērsies vīrietis, kuru 25 gadus tiesā par zādzību

Tiesvedības ilguma dēļ Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) pret Latviju vērsies Romans Siņicins, kurš aizvien nav sagaidījis galīgo spriedumu lietā par mantu zādzību, kura saskaņā ar apsūdzību esot izdarīta pirms 25 gadiem, vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".

ECT šo pieteikumu esot pieņēmusi vēl pirms tiesvedības noslēguma Latvijā.

Siņicins Latvijā tiekot tiesāts saistībā ar konfekšu, elektropreču un citu lietu zādzībām no veikaliem. Deviņdesmito gadu sākumā saistībā ar šīm zādzībām aizturēti vairāki pusaudži, to skaitā arī tolaik 14 gadus vecais Siņicins. Pārējie pusaudži, kas tolaik atzinušies, savās liecībās minējuši arī Siņicinu, bet viņš vienīgais dalību noziegumā neatzinis.

"Mani pašu sita policisti, kad aizturēja. Man bija 14 gadu. Vilka galvā gāzmasku, taisīja ciet gaisa atveri, lai nevarētu elpot. Es biju piesiets pie krēsla, kuru nevarēja kustināt, ņirgājās. Daži uzrakstīja, ka ir veikuši kādas zādzības. Mani iesēdināja cietumā, es nosēdēju veselu gadu 14 gadu vecumā. Vēlāk mani atbrīvoja," stāstīja Siņicins. Šo zādzību dēļ, vēl būdams nepilngadīgs, viņš pirmstiesas apcietinājumā paspēja pavadīt deviņus ar pusi mēnešus.

Dažus gadus vēlāk Siņicins vēlreiz nokļuvis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā par zādzībām un notiesāts. Sodu viņš izcietis un 2005.gadā aizbraucis no Latvijas, ārvalstīs sācis strādāt un izveidojis ģimeni. Vecā pusaudžu gadu zādzību lieta tolaik tikusi atlikta, par to neviens neesot interesējies. Lēmums par viņa apcietināšanu ticis pieņemts 2006.gadā, Siņicinam par to nezinot. "Es vairākkārt braucu uz Latviju, ieguvu vadītāja apliecību, nezināju, ka esmu meklēšanā. Pēc tam atnācu mainīt pasi un mani arestēja," skaidroja vīrietis.

Siņicins arestēts 20 gadus pēc notikušā nozieguma un konvojēts uz Rīgas Centrālcietumu. Pēc divām nedēļām drošības līdzeklis viņam mainīts. 2017.gadā pirmajā tiesu instancē viņš attaisnots, taču šā gada maijā apsūdzētā aizstāvis saņēmis paziņojumu, ka prokuratūra par attaisnojošo spriedumu iesniegusi protestu.

"Pirmās instances tiesas lēmums, spriedums bija apsūdzēto attaisnojošs, prokuratūra uzturēja apsūdzību pirmās instances tiesā, un ir tikai loģiski, ka, nesaskatot pietiekamu pamatu spriedumā attaisnošanai, nu manā ieskatā, es lēmu par protesta iesniegšanu, protams," skaidroja Rīgas rajona prokuratūras prokurore Kristīne Jakovļeva. Kamēr tiesvedība nav beigusies, prokurore detaļas nekomentēšot. Arī jautājums par procesa lietderību neesot atbildams dažos vārdos.

Siņicina advokāts savukārt uzskata, ka šī lieta ir pierādījums tam, cik bezjēdzīgi tiek lietoti gan tiesas, gan prokuratūras resursi. "Mēs dzirdam no prokuratūras, ka viņiem pietrūkstot resursu, pietrūkst darbinieku un tamlīdzīgi. Šis ir viens no tiem gadījumiem, kur mēs redzam, ka tie tiek tērēti vienkārši pilnīgi bez jebkādas jēgas, bez jebkāda labuma sabiedrībai, bez jebkādas loģikas," uzskata Zvejsalnieks.