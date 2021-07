ELT par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem atzinusi jau aptuveni 3,7 miljonus eiro

Ekonomisko lietu tiesa (ELT) pirmajos trīs darbības mēnešos pēc būtības izskatījusi 24 krimināllietas un trīs civillietas — jūnijā izskatītas 18 krimināllietas un divas civillietas, vēl divās civillietās jūnijā izbeigta tiesvedība, informēja Tiesu administrācijas Tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste Ināra Makārova.

ELT priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Miķelis Zumbergs atzīst, ka tiesas darbības ieskriešanās periods sasniedzis to brīdi, kad sākas straujš izskatīto lietu skaita pieaugums, jo virknē saņemto lietu pabeigta iztiesāšana un tiek sagatavoti nolēmumi. Savukārt izskatīto krimināllietu ievērojamais pārsvars pār civillietām skaidrojams gan ar to, ka trīs ceturtdaļas tiesā saņemto lietu ir krimināllietas, gan ar to, ka vairums krimināllietu ir noziedzīgi iegūtas mantas procesi, kuri atbilstoši likumam skatāmi paātrināti. Piemēram, no 24 izskatītajām krimināllietām piecas lietas izskatītas vienošanās procesā, turpretim 17 ir procesi par noziedzīgi iegūtu mantu.

Viņš skaidro, ka attiecībā uz pēdējiem tendence liecina, ka vairumā gadījumu tiesa atzīst mantu par noziedzīgi iegūtu - 15 lietās, no tām divās daļēji. Tomēr ir arī gadījumi, kad ELT procesu par noziedzīgi iegūtu mantu pilnībā izbeidz, tādas esot divas lietas.

Ar minētajiem lēmumiem par noziedzīgi iegūtu atzīto un konfiscēto finanšu līdzekļu un citas mantas kopējā vērtība ir aptuveni 3,7 miljoni eiro apmērā, kā arī papildus par noziedzīgi iegūtiem atzīti arī vairāki nekustamie īpašumi.

Zumbergs norāda, ka vēl nav sasniegts optimums, kad izskatīto lietu skaits noteiktā periodā atbilstu saņemto lietu skaitam. Piemēram, no ELT darbības uzsākšanas līdz jūnija beigām saņemtas 103 krimināllietas, no tām 76 procesi par noziedzīgi iegūtu mantu.

Savukārt saņemto civillietu skaits ir 35. Tipiskākās saņemto civillietu kategorijas ir prasības, kas izriet no līgumsaistībām starp būvniecības procesa dalībniekiem, un prasības par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumiem. 11 gadījumos prasības pieteikumu atteikts pieņemt.

ELT ir saņēmusi arī vismaz deviņus pieteikumus par prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzību, no tiem divi iesniegumi iesniegti pirms prasības celšanas. Četri pieteikumi daļēji apmierināti, trīs noraidīti, divus atteikts pieņemt.

Jau vēstīts, ka 31. martā darbību sāka ELT, kuras kompetencē ir izskatīt lietas par koruptīviem noziegumiem gan privātajā, gan publiskajā sektorā, kā arī par nodarījumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

ELT darbību pašlaik nodrošina deviņi tiesneši.