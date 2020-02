Endziņa lietu par etniskā naida kurināšanu izmeklēs VDD

Viltus ziņu izplatītāja Nika Endziņa lietu par etniskā naida kurināšanu izmeklēs Valsts drošības dienests (VDD), otrdien, 11. februārī, vēstīja Latvijas Televīzijas ziņu raidījums "Panorāma".

"Delfi" jau ziņoja, ka 31. janvārī Valsts policija par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu sociālajos medijos aizturēja 1997. gadā dzimušu vīrieti.

Lai arī pirmās operatīvās darbības, tostarp kratīšanu dzīves vietā, veica Valsts policijas amatpersonas, tagad lieta ir nodota VDD pārziņā. Tas varētu nozīmēt, ka šoreiz izmeklēšana notiks tikai par naida kurināšanu un netiks vērtēta Endziņa atbildība par viltus ziņu izplatīšanu, atzīmēja raidījums.

Līdz ar Endziņa aizturēšanu video no sociālajiem medijiem pazuda, taču līdz tam ar to bija dalījušies vairāk nekā 1200 cilvēku. Vai kriminālprocesā tiks vērtēts arī šis aspekts, VDD televīzijas žurnālistiem pagaidām nav sniedzis atbildi.

Jau ziņots, ka savā video, kas tika publicēts janvāra beigās, Endziņš stāstīja par pirmo pacientu, kas Infektoloģijas centrā it kā esot ievietots ar "koronas" vīrusu, sakot, ka to zinot, jo slimnīcā strādājot viņa draudzenes mamma. Video viņš emocionāli aicināja iedomāties cilvēku skaitu, kas vēl esot "aplipināti", jo inficētā persona ar taksometru no lidostas braukusi līdz centram un ar sabiedrisko transportu – līdz slimnīcai. Šajā video viņš aicināja "likvidēt" gan "ķīniešus", gan valsti.

Par minēto faktu Valsts policija sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 78. panta 2. daļas, proti, par darbību, kas vērsta uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu, kas izdarīts automatizētu datu apstrādes sistēmā.