Endziņš ar viltus ziņu portālu uzturēšanu vairs nenodarbošoties; krimināllietu skatīs slēgti

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa otrdien, 15. oktobrī, sāka izskatīt krimināllietu, kurā trīs viltus ziņu portālu uzturētāji apsūdzēti par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu. Uz apsūdzēto sola sēdušies Niks Endziņš jeb reperis Neids, kā arī Ilvars Grundmanis un kāds nepilngadīgs jaunietis.

Sākoties tiesas sēdei, tiesnese paziņoja, ka lieta turpmāk tiks skatīta slēgtās sēdēs.

Pēc otrdienas tiesas sēdes prokurore Dace Lapinska žurnālistiem sacīja, ka, visticamāk, tiesa pieņēmusi šādu lēmumu, jo viens no apsūdzētajiem ir nepilngadīgs. Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu tiesai šādos gadījumos ir tiesības pasludināt lietas izskatīšanu par slēgtu.

Prokurore pastāstīja, ka vienam no apsūdzētajiem uz tiesas sēdi nebija ieradies aizstāvis, tāpēc tiesas sēde atlikta, jo apsūdzētajiem ir tiesības uz advokātu piedalīšanos.

Viens no lietā apsūdzētajiem – Endziņš – žurnālistiem sacīja, ka tieši viņa advokāts nebija ieradies uz tiesas sēdi, jo viņam jau labu laiku pirms tam nozīmēta dalība citas krimināllietas iztiesāšanā. To, ka viņam 15. oktobrī paredzēta pirmā tiesas sēde šajā lietā, viņš uzzinājis pirms trim nedēļām, tāpēc nav bijis iespējams slēgt citu vienošanos.

Endziņš apstiprināja, ka viņš ir viens no apsūdzētajiem, kurš jau prokuratūrā ir atzinis un nožēlojis savu vainu. "Ja runa ir par mani, tad man nekas nav slēpjams. Es savu vainu jau atzinu pirmajā dienā, kad tiku aizturēts. Ja arī pārējie nolems savu vainu atzīt, un lietu varēs izskatīt bez pierādījumu pārbaudes, man nebūs ar to problēmu," atzina Endziņš.

Viņš arī norādīja, ka nākotnē vairs nekad neplāno nodarboties ar viltus ziņu portāliem. "Es jau tagad uz brīvām kājām gadu esmu. Ne ar ko tādu nenodarbojos. Likumus pārkāpis neesmu, policijas uzraudzība bija. Viss kārtībā," sacīja Endziņš.

Arī krimināllietā apsūdzētā nepilngadīgā jaunieša mamma, vēloties palikt anonīma, žurnālistiem norādīja, ka viņas atvase vainu atzīst.

Savukārt prokurore, vaicāta, vai lietas dalībnieki un prokuratūra nav mēģinājuši vienoties par sodu, norādīja, ka ne visi krimināllietā apsūdzētie savu vainu viņiem inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos atzīst. Līdz ar to šāds jautājums pagaidām nav apsvērts, jo, lai noslēgtu vienošanos par sodu, ir nepieciešama vainas atzīšana.

Tomēr, ja lietas izskatīšanas laikā apsūdzētie savu pozīciju maina un visi atzīst savu vainu, tad pastāv iespēja skatīt lietu bez pierādījumu pārbaudes. Tādā gadījumā nebūs jāaicina liecinieki un cietušo pārstāvji. Tas paātrinātu lietas izskatīšanu.

Uz jautājumu, vai cietušie ir pieteikuši materiālā kaitējuma kompensāciju, prokurore atbildot sacīja, ka neviens no cietušajiem to nav pieteicis. Svarīgāk bijis, lai personas tiktu sauktas pie atbildības. Materiālo zaudējumu apmēru arī bijis grūti novērtēt šajā situācijā, jo problēmas tikušas radītas operatīvo dienestu, kā arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes un dažādu uzņēmumu darba organizācijai. Tas vairāk esot vērtējams kā būtisks kaitējums sabiedrībai.

Prokurore skaidroja, ka katras personas darbības un izdarītais kriminālprocesā ticis vērtēts atsevišķi. Viena persona apsūdzēta par vienu epizodi un nav pierādījumi, ka tā būtu izdarījusi šo noziegumu grupā, savukārt par divām personām šādi pierādījumi iegūti un tāpēc šīs personas arī sauktas pie atbildības par huligānismu personu grupā.

Nākamā tiesas sēde plānota 3. decembrī pulksten 10.

Jau ziņots, ka Valsts policija jūlijā pabeidza izmeklēšanu pirms gada sāktajā kriminālprocesā saistībā ar viltus ziņu izplatību. Izmeklēšanā policisti noskaidroja, ka šo noziegumu nolūkā gūt peļņu izdarījusi trīs personu grupa.

Kriminālprocesā tika noskaidrots 1997. gadā dzimušais interneta vietnes īpašnieks un tehniskais uzturētājs, kurš nolūkā gūt peļņu no reklāmas, ievietoja interneta vietnē viltus ziņas. 2018. gada augustā Valsts policija jaunieti aizturēja. Kā noskaidrojās, aizturētā persona ir Niks Endziņš, kurš plašāk pazīstams kā mūziķis Neids. Tiesa lēma viņam piemērot apcietinājumu. Apcietinājumā viņš pavadīja vairākus mēnešus.

Izmeklēšanā tika noskaidrotas vēl divas personas, kas dzimušas 1998. gadā un 2002. gadā, kas personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, nolūkā gūt peļņu no reklāmas, būdami triju interneta vietņu īpašnieki un tehniskie uzturētāji, tajās ievietoja nepatiesas ziņas un popularizēja tās ar sociālo tīklu palīdzību.

Ģenerālprokuratūrā portālam "Delfi" iepriekš norādīja, ka visas trīs personas apsūdzētas par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu un uzņēmumu darbu.

Saskaņā ar apsūdzību 2018. gada pavasarī un vasarā dažādās interneta vietnēs personas publicējušas nepatiesas ziņas ar tādiem nosaukumiem kā "FOTO: Traģēdija! Tikko Rīgā sabrucis tirdzniecības centrs "Alffa". Simtiem cilvēki gājuši bojā", "No cietuma izbēguši divi vīrieši, kuri tiek turēti aizdomās par slepkavību. Esi uzmanīgs!" un "No Olaines cietuma izbēdzis notiesātais; iespējams, uzturās Rīgā vai Daugavpilī". Lai radītu ticamu iespaidu, ka šādi fakti notikuši, viltus ziņām tika pievienotas uzskatāmas fotogrāfijas un pēc iespējas ticamāk aprakstīti it kā notikušā apstākļi.

Viena persona apsūdzēta pēc Krimināllikuma 231. panta 1. daļas par huligānismu un divas personas pēc Krimināllikuma 231. panta 2. daļas par huligānismu grupā.