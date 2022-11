Foto: Muitnieki liedz ievest Krievijā nedeklarētus 144 610 eiro

Veicot kontroles pasākumus uz Latvijas – Krievijas robežas, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes darbinieki novērsa divus pārkāpumus saistībā ar skaidras naudas pārvietošanu. Vienā gadījumā robežas šķērsotājs nedeklarējot ieveda skaidru naudu vairāk nekā 50 400 eiro apmērā, bet otrā gadījumā personas mēģināja izvest no Eiropas Savienības (ES) 144 610 eiro, portālu "Delfi" informēja VID.

Šī gada 19. novembrī Grebņevas muitas kontroles punktā no Krievijas puses iebrauca mikroautobuss. Uzsākot kontroli, muitnieki jautāja transportlīdzekļa vadītājam un pasažieriem, vai tie pārvieto deklarējamas preces vai naudas līdzekļus. Viens no viņiem, Moldovas pilsonis, atbildēja, ka pārvieto piecus tūkstošus eiro un divdesmit piecus tūkstošus Krievijas rubļu. Muitas amatpersonas veica transportlīdzekļa un pasažieru personīgo mantu kontroli un tās laikā personas rokassomā konstatēja papildu 45 000 eiro. Līdz ar to faktiski persona nedeklarējot pārvietoja pāri ES ārējai robežai skaidru naudu 50 408 eiro apmērā.

Savukārt 17. novembrī kāds cilvēks ar Vācijā reģistrētu transportlīdzekli caur Grebņevas muitas kontroles punktu vēlējās šķērsot robežu, lai dotos uz Krieviju. Pamatojoties uz muitas risku informāciju par to, ka personas dienu iepriekš ar šo transportlīdzekli mēģināja šķērsot robežu caur Terehovas kontroles punktu, pārvietojot gandrīz deviņus tūkstošus eiro skaidrā naudā, bet robežas šķērsošana tika liegta saskaņā ar ES tiesību aktos noteikto, tika veikta transportlīdzekļa kontrole, pieaicinot muitas kinologu ar skaidras naudas meklēšanā apmācītu suni.

Pārbaudes laikā muitas kinologam radās aizdomas, ka personu pārvietotā naudas summa ir lielāka, nekā tās saka, atbildot uz muitas amatpersonas jautājumiem, tāpēc tika pieņemts lēmums novirzīt transportlīdzekli padziļinātās muitas kontroles veikšanai. Kad pirms padziļinātās muitas kontroles muitas kinologs personām vēlreiz uzdeva jautājumu, cik lielu skaidras naudas summu tās pārvieto, pasažiere, Krievijas pilsone atzinās, ka pie viņas esot skaidra nauda – apmēram 140 000 eiro – un uzrādīja visu naudu. Veicot naudas skaitīšanu, konstatēts, ka faktiski personas pārvieto 144 610 eiro.

Saskatot noziedzīga nodarījuma pazīmes, abos gadījumos lietas materiāli tika nodoti VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldei. VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē tika uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 195.2 panta 2.1 daļas par liela apmēra skaidras naudas, ko, šķērsojot valsts ārējo robežu, ieved Latvijas Republikā vai izved no tās, nedeklarēšanu.

Par normatīvajos aktos noteiktā skaidras naudas, ko, šķērsojot valsts robežu, ieved Latvijas Republikā vai izved no tās, deklarēšanas pienākuma neizpildīšanu piemēro naudas sodu divdesmit procentu apmērā no summas, kuru ir pienākums deklarēt.