Foto: Policijas suņi Liepājā pie 18 skolēniem uzož cigaretes

Valsts policija (VP) ar kinologiem un dienesta suņiem Marko, Yaro un Enzo, veica profilaktisko pasākumu vienā skolā Liepājā. Suņi norādīja uz 18 jauniešiem, pie kuriem atrastas dažādas nelegālās vielas, portālu "Delfi" informēja policijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pamatojoties uz skolas saņemto pieteikumu, pirmdien, 9. janvārī likumsargi, veicot pārbaudes deviņās klasēs, konstatēja 18 pārkāpumus. Galvenokārt uz nepilngadīgajiem jauniešiem norādīja dienesta suņi, taču daži no jauniešiem, ieraugot to, ka likumsargi veic pārbaudes, elektroniskās cigaretes izsniedza labprātīgi.

Kopumā pie nepilngadīgiem policija atrada elektroniskās cigaretes un to uzpildes šķidrumus, kā arī divas cigarešu paciņas. Valsts policijā ir uzsākti 18 administratīvo pārkāpumu procesi par tabakas izstrādājumu un elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu glabāšanu, ja to izdarījis bērns.

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, par šādu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 15 eiro.

Likumsargi atgādina, ka, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, bērns nedrīkst smēķēt, lietot bezdūmu tabakas izstrādājumus, glabāt tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes, kā arī glabāt un lietot alkoholiskos un enerģijas dzērienus.

Lai novērstu atkarību izraisošo vielu apriti, šādas pārbaudes notika iepriekš un, pēc izglītības iestāžu pieteikumiem, notiks arī turpmāk, informē policijā.