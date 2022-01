Foto: Robežsargi izņem 100 tūkstošus kontrabandas cigarešu

Ceturtdien, 30. decembrī, Augšdaugavas novadā par tabakas izstrādājumu nelikumīgu pārvietošanu aizturēti trīs cilvēki un izņemti 100 tūkstoši kontrabandas cigarešu, portālu "Delfi" informēja Valsts robežsardzes pārstāve Jolanta Babiško.

Aizturēti divi Latvijas pilsoņi un viens Latvijas nepilsonis.

Pārbaudot informāciju par cigarešu nelikumīgu pārvietošanu, Augšdaugavas novada Naujenes pagastā kādā viensētā robežsargi aizturēja trīs personas, kuras no Daugavas upes izvilka desmit iepakojumus ar kontrabandas cigaretēm un ienesa tās vienā no saimniecības ēkām. Robežsargi noskaidroja, ka cigaretes iepriekš tika nelikumīgi pārvietotas pāri valsts robežai no Baltkrievijas pa Daugavas upi, plūdinot tās pa straumi.

Kopumā robežsargi izņēma 100 tūkstošus cigarešu "NZ Gold" ar Baltkrievijas akcīzes nodokļa markām.

Par kontrabandu lielā apmērā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta trešās daļas, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Tāpat, pārbaudot personas, robežsargi konstatēja, ka viens no vīriešiem atrodas policijas meklēšanā. Šī persona nodota Valsts policijas amatpersonām.