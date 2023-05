Foto: Ropažos atrod metadona ražotni un izņem tonnu kristāliskas vielas

Valsts policija aprīļa beigās Ropažu novadā kāda autoservisa teritorijā atklāja metadona laboratoriju. Kratīšanas laikā tika atsavināta aptuveni tonna kristāliskas vielas, kā arī 2500 litru ķimikāliju, “Delfi” informēja policijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šā gada 27. aprīlī likumsargi veica kratīšanu piemājas autoservisa teritorijā Ropažu novadā, kur konstatēja narkotisko vielu laboratoriju. Aizdomās par minēto noziegumu tika aizturēta 1986. gadā dzimusi sieviete un 1983. gadā dzimis vīrietis.

Aizturētais vīrietis iepriekš ir saukts pie atbildības par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā, taču neviens no viņiem iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā par noziegumiem, kas saistīti ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti.

Ražotne bija maskēta – ierīkota atsevišķā telpā, kurai nebija piekļuve autoservisa apmeklētājiem.

Kratīšanas laikā policisti izņēma vairāk nekā 100 tvertņu ar ķīmiskām vielām, kas paredzētas narkotisko un psihotropo vielu izgatavošanai. Kopumā tika konstatēts un atsavināts ap vienu tonnu kristāliskas vielas.

Veicot primāro narkotisko vielu ekspertīzi, paraugos tika konstatēts izometadona un metadona starpprodukts. Tāpat tika atsavināti 2 500 litru šķidra veida ķimikāliju. Jāpiemin, ka precīzs izņemto vielu daudzums un sastāvs būs zināms tikai pēc pilnas ekspertīzes rezultātu saņemšanas.

Tāpat policisti izņēma ražošanas aprīkojumu, tostarp dažādas kolbas, dzesēšanas aparātu u.c.

Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas – par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tas izdarīts ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā. Par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Tāpat sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 255. panta pirmās daļas – par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai paredzētu iekārtu, ierīču, priekšmetu, materiālu vai vielu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu. Par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Izmeklēšanā Valsts policija turpina skaidrot notikušā apstākļus, tostarp, cik ilgi darbojusies šī nelikumīgā ražotne, kur iepirktas vielas narkotiku ražošanai un kam tās pārdotas.

Šā gada 29. aprīlī 1983. gadā dzimušajam vīrietim un 1986. gadā dzimušajai sievietei piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.