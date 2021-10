Gada tumšajos mēnešos ir palielināts privātmāju apzagšanas risks, atgādina policija

Mājokļu apzagšanu skaitam valstī pēdējo gadu laikā ir tendence samazināties. Tomēr, salīdzinot ar vasaras mēnešiem tradicionāli tumšajā gada laikā – rudenī, ziemā un agrā pavasarī, mēdz pieaugt zādzību skaits no privātmājām, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā (VP).

Zagļi tumsas aizsegu izmanto savā labā, lai novērotu privātmājas un nemanāmi bez aculieciniekiem izdarītu noziegumu. Tāpēc VP aicina iedzīvotājus būt vērīgiem, un manot aizdomīgas personas vai automašīnas, kurās sēdošās personas novēro svešu īpašumu, vai arī veic citas aizdomīgas darbības, nekavējoties zvanīt policijai.

Pērn visā valsts teritorijā tika reģistrētas 1495 zādzības no mājokļiem, tostarp no dzīvokļiem, privātmājām, vasarnīcām, šķūnīšiem. No tām 1127 zādzības bija izdarītas Rīgā vai Pierīgā. Savukārt 2019. gadā valstī reģistrēto zādzību skaits bija 1827, no kurām 1067 zādzības izdarītas Rīgas reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā. Tātad valstī kopumā izdarīto zādzību skaits pērnajā gadā ir samazinājies, taču Rīgas reģionā bija vērojams neliels pieaugums – par 5,3%.

Apmēram 60% no visām zādzībām Rīgas reģionā parasti veido zādzības no dzīvokļiem, 30% – zādzības no privātmājām un 10% – zādzības no citiem objektiem, kā piemēram, vasarnīcām, šķūnīšiem un pagrabiem.

VP Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 2. nodaļas priekšnieks Sergejs Smirnovs norāda, gada tumšajos mēnešos – rudenī, ziemā un agrā pavasarī, vērojams zādzību no privātmājām skaita pieaugums, kamēr zādzību skaits no dzīvokļiem paliek nemainīgs. "Mēs redzam, ka vasarā zādzību skaits no privātmājām parasti ir mazāks, jo ir gaišs, cilvēki pavada vairāk laiku dārzā un atpūšas. Tas samazina iespējas zagļiem nepamanītiem piekļūt svešajiem īpašumiem. Sākoties rudenim, iespēja tikt apzagtam pieaug, tāpēc saimniekiem ir īpaši jāparūpējas par drošību," atzīst Smirnovs.

VP privātmāju saimniekiem atgādina galvenos mājokļu drošības nosacījumus, piemēram, aizslēgt durvis un aizvērt logus, ierīkot signalizāciju, vērtīgas mantas glabāt drošās vietās, aizvērt aizkarus, kā arī palūgt kaimiņus pieskatīt mājokli.

Tāpat atbalsts mājokļa drošībā var būt pie mājas izvietoti kustības sensori un mājas pirmo stāvu logu un stikla durvju aplīmēšana ar drošības plēvi. Stikla durvīs nedrīkst no iekšpuses atstāt atslēgas slēdzenē.

Redzot aizdomīgas automašīnas un personas, kas novēro svešus īpašumus, jāmēģina piefiksēt svarīgas detaļas, piemēram, automašīnu numurus, un nekavējoties jāzvana policijai pa tālruņa numuru 110. Ikviens šāds zvans, arī par vēl neizdarītu noziegumu, var palīdzēt policijai aizturēt noziedzniekus, atgādina VP.