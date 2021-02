Gobzems pārsūdzējis nelabvēlīgo spriedumu strīdā ar Bunkus ģimeni

Saeimas deputāts Aldis Gobzems ir pārsūdzējis sev nelabvēlīgo tiesas spriedumu, ar kuru no viņa piedzīta 10 000 eiro kompensācija par nogalinātā advokāta Mārtiņa Bunkus goda un cieņas aizskaršanu, informēja Rīgas apgabaltiesā.

Tagad lietu būs jāskata Augstākai tiesai.

Iepriekš vēstīs, ka Rīgas apgabaltiesa 2020. gada 22. decembrī daļēji apmierinājusi nogalinātā advokāta Bunkus ģimenes prasību pret Gobzemu par administratora goda un cieņas aizskaršanu, lemjot no deputāta piedzīt 10 000 eiro lielu kompensāciju.

Rīgas apgabaltiesas atzina, ka Bunkus ģimenes locekļiem ir prasījuma tiesības, lai celtu prasību par nelaiķa goda un cieņas aizsardzību, lūdzot atsaukt atbildētāja izteiktās nelaiķi aizskarošās, nepatiesās ziņas, skaidroja tiesā.

Apelācijas instances tiesa atzina par nepatiesām, Bunkus godu un cieņu aizskarošām vairākas atbildētāja izplatītās ziņas. Vienā no ziņām rakstīts "Dzintars Rasnačs-Mārtiņš Bunkus. Mafija!". Citā ziņā norādīts, ka "nelaiķis Mārtiņš Bunkus nebija mafijas boss, bet izpildītājs".

Vēl, piemēram, vienā ziņā Gobzems paziņojis, ka "pirms divām nedēļām tiek nošauts valsts amatpersona, kas ir visiem zināms bandīts". Tāpat atbildētājs minējis: "Mārtiņš Bunkus, bandīts, kuru noslepkavoja..."

Atbildētāja paustais par Bunkus bija publicēts sociālajos tīklos un pausts Latvijas televīzijas pārraidē.

Apelācijas instances spriedumā atzīts, ka atbildētāja izteikumi ir ziņas, nevis viedoklis. Tas esot izsecināms gan no izteikumu gramatiskā un sintaktiskā formulējuma, no to izplatīšanas platformām, gan no tā, ka izteikumi pakļaujas patiesības pārbaudei, kā arī citiem kritērijiem.

Apelācijas instances tiesa nolēma piedzīt no atbildētāja par labu prasītājiem kopumā 10 000 eiro lielu morālā kaitējuma kompensāciju. Tāpat tiesa nolēma, ka Gobzemam būs jāsedz prasītājiem kopumā 4140 eiro lieli tiesāšanās izdevumi.

Tāpat tiesa uzlika par pienākumu atbildētājam atsaukt un dzēst ziņas, kas izplatītas atbildētāja profilā sociālajos tīklos.

Prasība noraidīta daļā par morālā kaitējuma kompensācijas 40 000 eiro apmērā piedziņu.

Bunkus tika nošauts 2018. gada 30. maija rītā, kad viņš ar automašīnu brauca garām Rīgas Meža kapiem. Īsi pēc slepkavības netālu no notikuma vietas tika atrasta sadedzināta ar viltotiem valsts numuriem aprīkota automašīna, kura, visticamāk, bija saistīta ar slepkavību.

Advokāta slepkavas policijai līdz šim nav izdevies aizturēt.