Gribēja pārbaudīt jauno auto – 'Renault' traucas ar 166 km/h

Svētdien, 27. martā, Tukuma novada Engures pagastā uz autoceļa Ventspils–Rīga, kur atļautais maksimālais braukšanas ātrums ir 90 km/h, automašīnai "Renault Arkana" tika fiksēts ātrums 166 km/h.

Auto pasažieris centās piekukuļot likumsargu, ieliekot viņam kabatā 50 eiro banknoti, portālu "Delfi" informēja Valsts policijas (VP) pārstāve Dace Kalniņa.

Kad policisti apturēja transportlīdzekli, autovadītājs savu rīcību skaidroja ar to, ka esot nopirkta jauna mašīna un gribējies pārbaudīt, cik ātri tā brauc.

Kamēr likumsargi noformēja administratīvā pārkāpuma procesu par atļautā maksimālā ātruma pārsniegšanu, automašīnas pasažieris centās pierunāt policistu paņemt 50 eiro un procesu neuzsākt.

Uz likumsargu brīdinājumu, ka par kukuļdošanu draud kriminālatbildība, 1959. gadā dzimušais vīrietis nereaģēja, un ielika policista virsjakas kabatā 50 eiro.

Par notikušo policijā sākts kriminālprocess.

VP uzsver, ka no soda nav jāatpērkas, bet gan jāapzinās pārkāpuma bīstamība un jādomā par to, kā turpmāk to vairs neatkārtot.

Krimināllikumā par kukuļdošanu paredzētie sodi ir īslaicīga brīvības atņemšana, piespiedu darbs, naudas sods vai brīvības atņemšana no pieciem līdz desmit gadiem. "Turklāt jāatceras, ka krimināli sodītām personām vēlāk ir liegumi ieņemt noteiktus amatus vai ierobežotas ceļošanas iespējas," informē policijā.