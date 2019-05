Gulbenē trīs vietējo vīru kautiņš beidzas ar diviem mirušajiem

Gulbenē trīs vietējo iedzīvotāju kautiņā divi zaudējuši dzīvību, vēsta laikraksts "Latvijas Avīze".

Kā vēsta laikraksts, 17. maijā vīru kompānija – viens pensionārs un divi bezdarbnieki – no paša rīta satikās kādā privātajā dārzā Gulbenes centrā, lai kopā iemalkotu alkoholu.

Sarunas ievirzījušās par Latvijas hokeja izlases zaudējumu Čehijai un par cerībām, gaidot nākamās dienas spēli ar Krievijas komandu.

Vīri kaislīgi diskutējuši par to, kurai komandai ir jāuzvar gaidāmajā spēlē, kamēr sastrīdējušies un sakāvušies.

Šajā kautiņā divi vīrieši neizdzīvoja – notikuma vietā gāja bojā 1961. gadā dzims vīrietis, bet 1969. gadā dzimis vīrietis nomira mediķu rokās pēc tam, kad bija izsaukta ātrā palīdzība un viņš tika vests uz Balvu slimnīcu.

Laikraksts vēsta, ka nav informācijas par to, ka pēc kautiņa medicīniskā palīdzība būtu bijusi vajadzīga arī trešajam, 1954. gadā dzimušam vīrietim. Viņš pats piezvanījis policijai un pastāstījis par notikušo kautiņu. Vīrietis tika aizturēts.

Valsts policija, norādot uz izmeklēšanas interesēm, sīkāku informāciju nesniedz.

"Grūti saprast, kas viņa galvā tajā brīdī notika" – par vienīgo dzīvo palikušo laikrakstam teicis Valsts policijas Gulbenes iecirkņa priekšnieks Ilmārs Ginevičs. Aizturētā vīrieša aizstāvis presei komentārus nesniedz.

Hokeja fanu drāmu, kā to dēvē Gulbenē, pilsētnieki dzīvi apspriež, pārrunā versijas un pat notikuma detaļas, piemēram, par to, ka viens no vīriem pats zvanījis policijai un pieteicies par vainīgo. Policija to apstiprina. Kas un kā tur ir noticis, tiks noskaidrots izmeklēšanā un galavārdu teiks tiesa, atzīmē laikraksts.

Policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 125. panta trešās daļas par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Krimināllikums par šādu nodarījumu paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz pat 15 gadiem.