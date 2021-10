IDB šogad veicis pirmstiesas izmeklēšanu 121 kriminālprocesā

Iekšējās drošības birojs (IDB) laika periodā no šī gada sākuma līdz septembra beigām uzsācis 36 kriminālprocesus, kriminālvajāšanas uzsākšanai ir nodevis 33 kriminālprocesus pret 79 personām, tai skaitā 51 Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbinātajiem, un kopumā šajā laikā veicis pirmstiesas izmeklēšanu 121 kriminālprocesā, portālu "Delfi" informēja IDB.

"Šā gada trīs ceturkšņos IDB ir veicis intensīvu pirmstiesas izmeklēšanu vairāk nekā simts kriminālprocesos un kriminālvajāšanas uzsākšanai prokuratūrai nodevis vairākus nozīmīgus un apjomīgus kriminālprocesus, tai skaitā vairākus no IDB uzsāktajiem kriminālprocesiem, kas saistīti ar valsts austrumu robežas izbūvi un aprīkošanu. Prokuratūra daļu no minētajām krimināllietām jau nodevusi tiesai, tādējādi ir pamats pārliecībai, ka tiesībsargājošās iestādes arvien lielākā mērā apzinās to, cik svarīgi ir objektīvi un konsekventi izmeklēt noziedzīgos nodarījumus, neatkarīgi no tajos iesaistīto personu statusa un lomas sabiedrībā, un ir gatavas apvienot centienus, lai tās sauktu pie atbildības," sacīja IDB priekšnieks Valters Mūrnieks.

Lielākā daļa no šā gada pirmajos deviņos mēnešos kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem ir saistīti ar noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir izdarīti valsts amatpersonu dienesta pienākumu pildīšanas laikā, iekšlietu dienestos nodarbinātajiem veicot noziedzīgus nodarījumus, kas vērsti uz pretlikumīga mantiska labuma gūšanu.

Izvērtējot IDB saņemto iesniegumu skaitu un tā dinamiku, birojs secina, ka sabiedrība joprojām izrāda iniciatīvu un aktīvi iesaistās cīņā par taisnīgumu – šī gada trīs ceturkšņos kopumā IDB saņemti un izskatīti 935 iesniegumi.

Šā gada novembra sākumā apritēs seši gadi, kopš darbu ir uzsācis Iekšējās drošības birojs – iekšlietu ministres tiešā pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijās ietilpst atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu (izņemot Valsts drošības dienestu) nodarbinātie, kā arī ar vardarbību saistītus noziedzīgos nodarījumus, kurus, pildot dienesta pienākumus, izdarījušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm vai Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki. IDB kopš tā dibināšanas vada Valters Mūrnieks.