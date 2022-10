Iekšlietu ministrs 'melnajā sarakstā' iekļauj Latvijas Profesionālā boksa federācijas prezidentu Ahmedovu

Iekšlietu ministrs melnajā sarakstā iekļāvis Latvijas Profesionālā boksa federācijas prezidentu, Krievijas pilsoni Andreju Ahmedovu, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Valsts drošības dienesta rīcībā ir informācija, ka konkrētās personas ieceļošana un uzturēšanās Latvijā rada Krievijas noziedzīgās vides nostiprināšanās un izlūkošanas riskus.

Latvijas Profesionālā boksa federācija darbojas līdztekus Latvijas Boksa federācijai, kuras prezidents ir Nils Žuravļovs. Ahmedova vadītā organizācija ir Žuravļova federācijas biedre.

Sporta vidē ir pretrunīgas atsauksmes par Ahmedova vadītās biedrības darbu, noskaidroja raidījums.

Iekšlietu ministrs (AP) Kristaps Eklons skaidroja, ka Ahmedova iekļaušanai "melnajā sarakstā" neesot sakara ar to, ka viņš ir Boksa federācijas pārstāvis, jo būtiskākās ir viņa darbības Latvijā un kontakti Krievijā. Vērtējot visas šīs aktivitātes, drošības iestādes viņu ierosināja iekļaut valsts "melnajā sarakstā", jo viņš rada apdraudējumu nacionālajai drošībai.

Iekšlietu ministrs savu lēmumu par Ahmedova iekļaušanu melnajā sarakstā balstīja uz Valsts drošības dienesta sniegto atzinumu. Dienests raidījumam rakstīja, ka tā "rīcībā esošā informācija liecina, ka konkrētās personas ieceļošana un uzturēšanās Latvijā rada Krievijas noziedzīgās vides nostiprināšanās un izlūkošanas riskus".

"Nekā personīga" saņēma anonīmu e-pastu no kāda sportista, ka augustā uz sporta zāli nākusi Latvijas Profesionālā boksa federācijas ģenerālsekretāre Jekaterina Krilova un prasījusi parakstīties Ahmedova atbalstam. Sportistiem vajadzējis apliecināt, ka viņi augstu vērtē Ahmedova centienus Latvijas sporta attīstībā un viņus pārsteigusi sporta funkcionāra izraidīšana no Latvijas. Krilova, kas ir Ahmedova dzīvesbiedre, skaidro, ka ideja par vēstuli esot nākusi no pašiem sportistiem, kopumā savācot ap 100 parakstiem.

Sagatavotā veidlapā bijis norādīts, ka tā paredzēta iesniegšanai Administratīvajā apgabaltiesā.

Pēc Krilovas vārdiem, vēstule esot bijusi vajadzīga, lai tiesnese saprastu, "par kādu cilvēku vispār ir runa". Vēl tiesai tika iesniegta vēstule no Eiropas Boksa savienības, kurā Ahmedovs raksturots pozitīvi. Taču sportistu atbalsta vēstules tiesa lietai nepievienoja.

Šonedēļ Administratīvā apgabaltiesa skatīja Ahmedova sūdzību par viņa iekļaušanu Latvijai nevēlamo personu sarakstā, lēmumu atstājot nemainīgu. Spriedums stājas spēkā nekavējoties un nav pārsūdzams.

Sašutumu par šādu iznākumu neslēpj Ahmedova dzīvesbiedre, solot vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā un citur. ECT gan nacionālās tiesas spriedumus neatceļ, un Ahmedovam ir tiesības lūgt Latvijas iestāžu lēmumu pārskatīt tikai pēc trim gadiem.

Krilova uzsvēra, ka ir ļoti satraukta un dusmīga par to, "ka visu to dara mana dzimtene, mana valsts", solot darīt visu, lai paliktu Latvijā, jo viņa nekur braukt nevēlas.

"Es esmu pilsone, mans dēls ir pilsonis, manam vīram bija pastāvīgā uzturēšanas atļauja. Tas ir stulbums! Man vispār nenāk prātā domas, kā viņi varēja to izdarīt ar cilvēku, kurš ir nodzīvojis 22 ar pusi gadus šeit un ir Latvijas Profesionālā boksa federācijas prezidents!" raidījumam pauda Krilova.

Ahmedova pārstāvis zvērināts advokāts Ainārs Leičenko norādīja, ka dienests, aizbildinoties ar slepenību, neesot vēlējies atklāt, vai saistībā ar Ahmedova darbībām ir uzsākts kāds kriminālprocess.

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā pēc VDD rosinājuma iekšlietu ministrs tā dēvētajā melnajā sarakstā ir iekļāvis 109 ārvalstniekus. 48 no tiem ir Krievijas pilsoņi, 14 -Baltkrievijas pilsoņi. Ārvalstnieki "melnajā sarakstā" iekļauti galvenokārt saistībā ar izlūkošanas riskiem, iespējamu apdraudējumu Latvijas konstitucionālās iekārtai un atbalsta sniegšanu Krievijas vai Baltkrievijas ārpolitikas interešu sasniegšanai.