Iepirkumā par Lemberga lietā arestētās mantas pārvaldīšanu un novērtēšanu pieteikušies četri pretendenti

Nodrošinājuma valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā iepirkumā par Ventspils mēra Aivara Lemberga lietā arestētās mantas pārvaldīšanu un novērtēšanu pieteikušies četri pretendenti, liecina dokumenti Elektronisko iepirkumu sistēmā.

NVA pagājušā gada decembra beigās izsludinājusi iepirkumu "Par finanšu instrumentu un tiesību pārvaldību, novērtēšanu, mantas nodošanu glabāšanā un glabāšanu". Piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija februāra vidus.

NVA saņēmusi piedāvājumus no AS "BDO Latvia", SIA ""Ernst & Young Baltic", AS "KPMG Baltics AS" un advokātu biroja "Vilgerts".

Izvēlētā iepirkuma procedūra ir konkursa dialogs. Tā ir procedūra, kurā visi ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie kandidāti, ko pasūtītājs uzaicina.

Šādu procedūru piemēro, kad nav iespējams iegūt pasūtītāja vajadzībām atbilstošu piedāvājumu atklātā vai slēgtā konkursā, un kuras mērķis ir sarunās ar atlasītajiem kandidātiem noteikt un raksturot līdzekļus, kas vislabāk piemēroti pasūtītāja vajadzību apmierināšanai;

NVA apliecināja, ka patlaban notiek piedāvājumu prasību vērtēšana.

Publiski pieejamie iepirkuma dokumenti liecina, ka saskaņā ar pakalpojuma izpildes nosacījumiem, pakalpojuma sniedzējs nodrošina iepirkuma priekšmetā ietilpstošo aktīvu un no tiem izrietošo tiesību un saistību pārņemšanu.

Tāpat pakalpojuma sniedzējs nodrošina pārņemamo un pārņemto aktīvu un no tiem izrietošo tiesību un saistību novērtēšanu, kā arī nodrošina pārņemto aktīvu un no tiem izrietošo tiesību un saistību drošu glabāšanu.

Iepirkuma uzvarētājam būs jānodrošina iepirkuma priekšmetā ietilpstošo aktīvu un no tiem izrietošo tiesību un saistību pārvaldīšana.

Paredzamais pakalpojuma līguma darbības termiņš - līdz pasūtītāja paziņojumam, bet ne ilgāk par pieciem gadiem.

Tehniskais piedāvājums paredz, ka vērtspapīru, finanšu instrumentu un tiesību pārvaldībai ir jābūt racionālai un ekonomiski pamatotai, ņemot vērā, ka subjekti, ar kuriem saistīti aktīvi un no tiem izrietošās tiesības un saistības, reģistrēti dažādās jurisdikcijās, proti, Britu Virdžīnu salās, Lihtenšteinā, Lielbritānijā, Bahamu salās; Nīderlandes Antiļu salās, Nīderlandē un Šveicē.

Jau ziņots, ka Rīgas apgabaltiesa 22. februārī Ventspils domes priekšsēdētājam piesprieda piecu gadu cietumsodu, mantas konfiskāciju un 20 000 eiro sodu. Ja nākamās tiesu instances nemainīs šādu spriedumu Lembergam tiks konfiscēti īpašumi, uzņēmumu kapitāldaļas, automašīnas, naudas līdzekļi un citas mantas miljoniem eiro vērtībā.

Lembergu pēc sprieduma nolasīšanas apcietināja tiesas zālē, jo tiesa lēma līdz šim spēkā esošos drošības līdzekļus atcelt.

Rīgas apgabaltiesa 2020. gada 17. augustā atcēla Meroni no Lemberga krimināllietā arestētās mantas glabāšanas. 22. februārī pēc sprieduma pasludināšanas Lemberga lietā šīs tiesas tiesnese Irīna Jansone žurnālistiem skaidroja, ka lēmums mainīt glabātāju arestētajai mantai tika ieņemts, jo bija saņemtas ziņas par to, ka pret Meroni Valsts policijā ir sākts kriminālprocess par mantas iespējamo izšķērdēšanu. Šis kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma panta par nelikumīgām darbībām ar arestētu mantu. Patlaban lietā Meroni piemērots statuss - persona, pret kuru sākts kriminālprocess,

Tiesa toreiz nolēma mantu nodot glabāšanā Iekšlietu ministrijas pārziņā esošajai NVA, taču tālākajā sarakstē aģentūrai radušās problēmas mantu pieņemt. Ticis norādīts, ka mantas glabātājs atsakās šo mantu nodot, skaidroja Jansone.

Ņemot vērā, ka nav izpildīts tiesas augsta lēmums, Rīgas apgabaltiesa, pasludinot spriedumu Lembergam, pieņēma blakuslēmumu, kurā Valsts policiju aicina sākt kriminālprocesu pret Meroni pēc Krimināllikuma panta par tiesas nolēmuma neizpildīšanu vai izpildes kavēšanu.

Ja spriedums Lemberga lietā tiks pārsūdzēts, kas, visticamāk, arī notiks, šis blakuslēmums vēl nestāsies spēkā. Patlaban lūgumu tiesai sagatavot pilno spriedumu Lemberga lietā ir iesnieguši vairāki apsūdzēto aizstāvji, kā arī prokuratūra.

Meroni Latvijas Televīzijai norādījis, ka vairākkārt aicinājis NVA pārņemt aktīvus pieņemamā veidā, bet nu jau vairākus mēnešus ar viņu neesot sazinājušies.

"Visticamāk, lēmumi, cik tie skar mani, tiks pārsūdzēti kā nelikumīgi un nepamatoti," LTV raidījumam "De facto" tiesas blakuslēmumu komentējis Meroni.