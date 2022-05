Iereibis autovadītājs Jaunsvirlaukā izraisa avāriju un aizbēg

Pirmdien Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā iereibis "Nissan" vadītājs izraisīja avāriju ar pretī braucošo mašīnu, kā rezultātā tā iebrauca blakus ceļam esošajā laukā. Pēc tam dzērājšoferis pameta notikuma vietu, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā (VP).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā liecina sākotnējā informācija, 30. maijā Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā vīrietis vadīja automašīnu "Nissan Pathfinder" un, veicot kreiso nogriešanās manevru, izraisīja sadursmi ar pretī braucošo automašīnu "Volkswagen Golf", kam bija braukšanas priekšroka.

Sadursmes rezultātā "Volkswagen Golf" nobrauca no brauktuves un iebrauca blakus ceļam esošajā laukā. Notikuma vietā ieradās mediķi un sniedza medicīnisko palīdzību cietušajai autovadītājai, kura no hospitalizācijas atteicās. Pēc negadījuma dzērājšoferis no notikuma vietas aizbrauca, tādējādi pārkāpjot likumā noteikto kārtību.

Kā skaidroja vīrietis, viņš vēlējās aizbraukt uz savu dzīvesvietu, kas atradās netālu no notikuma vietas, tomēr vietējie iedzīvotāji viņu apturēja un nogādāja atpakaļ. Policija piemin, ka pārbaudes laikā vīrieša izelpā tika konstatētas 1,57 promiles.

Policijā par notikušo sākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi. Par ceļa nedošanu transportlīdzekļu vadītājam, kuram ir priekšroka, vīrietim piemērots naudas sods 70 eiro. Par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā ir apturētas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, tomēr galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Savukārt par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma autovadītājam piemērots naudas sods 100 eiro, informē VP.

Kopumā pagājušajā diennaktī Jelgavas iecirknī saņemta informācija par 24 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā, vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Ceļu satiksmes uzraudzības jomā pieņemti 22 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tai skaitā četri par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un viens par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā. Reģistrēti divi ceļu satiksmes negadījumi bez fiziski cietušām personām.