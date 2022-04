Iereibis autovadītājs policistam piedāvā 400 eiro kukuli

Piektdien, 1. aprīlī, Madonas novadā policijas amatpersonas apturēja kādu autovadītāju, kurš pie transportlīdzekļa stūres sēdies alkoholisko dzērienu ietekmē. Transportlīdzekļa vadītājs, vēloties izvairīties no administratīvās atbildības, policistam deva kukuli. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā (VP).

Kārtības sargi portālu "Delfi" informēja, ka 1. aprīlī pulksten 18.14 Madonas novada Cesvainē, policijas amatpersonas, veicot ikdienas satiksmes uzraudzību, pamanīja "Volkswagen Golf" vadītāju, kurš, veicot griešanās manevru, nedeva brīdinājuma signālus ar gaismas virziena rādītājiem.

Apturot transportlīdzekli un veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā, vīrietim tika fiksētas 1,08 promiles. Lai izvairītos no administratīvā procesa uzsākšanas, vadītājs mēģināja vienam no policistiem piedāvāt 400 eiro lielu kukuli. Policisti autovadītāju aizturēja un pret viņu sākts kriminālprocess.

Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 323. panta pirmās daļas. Par kukuļdošanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu. Tāpat pret personu uzsākts administratīvais process par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā.

Valsts policija uzsver, ka no soda nav jāatpērkas, bet gan jāapzinās pārkāpuma bīstamība un jādomā par to, kā turpmāk to vairs neatkārtot. Tāpat Valsts policija atgādina, ka alkohols un jebkāda transportlīdzekļa vadīšana ir pilnīgi nesavienojamas lietas.

"Ja esi lietojis alkoholu – nesēdies pie stūres. Valsts policija aicina ikvienu satiksmes dalībnieku būt atbildīgam un pasargāt sevi un citus no neapdomīgas rīcības sekām. Nebrauc un neļauj citiem braukt reibumā!," brīdina policija.

Jau vēstīts, ka Saeimas deputāti vērtēs iespēju paredzēt kriminālu sodu par braukšanu alkohola reibumā virs 1,5 promilēm.

Tieslietu ministrijas informācija liecina, ka vidēji gadā par sēšanos pie stūres alkohola reibumā tiek sodītas 2000 personas. Aptuveni 65% no šiem gadījumiem autovadītāju reibums pārsniedz 2 promiles.