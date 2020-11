Iespējams, homofobisku iemeslu dēļ uzbrukts RSU profesoram Hanovam; policijā uzsākts kriminālprocess

Valsts policija (VP) 8. novembrī pulksten 16.57 saņēma izsaukumu uz Ķengaraga tirgu, kur pret personām tika veiktas huligāniskas darbības, par ko tika ierosināts kriminālprocess, portāls "Delfi" noskaidroja VP. Savukārt portāls "lsm.lv" vēsta, ka, iespējams, homofobiski motivētais uzbrukums ticis vērsts pret Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesoru Denisu Hanovu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Policijā skaidroja, ka personas, kas veica huligāniskas darbības, notikuma vietā vairs nebija sastopamas. Policisti notikuma vietā pieņēma paskaidrojumus no cietušajām personām. Jau svētdien par notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta pirmās daļas – par huligānismu.

Šobrīd likumsargi ir apzinājuši iespējamās vainīgās personas un izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.

"Lsm.lv" citēts Hanovs, kurš norādījis, ka Ķengaraga tirgū, kur ir ziedu kioski, viņam ar partneri pietuvojās divi vīrieši. "Viņi pagāja mums garām un tad sāka publiski un skaļi paust savus nievājošos komentārus par manu ķermeni – pēcpusi. Iesita man ar kāju pa mugurdaļu. Es pagriezos un pavaicāju: "Ko jūs darāt? Es tūdaļ izsaukšu policiju!". Uz to viens no viņiem pauda verbālu nievājošu tekstu, nosaucot mani par geju, tikai krievu valodā, un to es šobrīd negribu teikt," sacījis Hanovs.

Uzbrucēji kļuvuši agresīvi un mēģinājuši kauties. Cietušais ieskrējis tuvējā ziedu kioskā un turējis ciet tā durvis.

"Paslēpos nosacīti tur, un turēju rokturi, jo viņš kopā ar to savu, ar kuru viņš tur staigāja, gribēja ielauzties tur [kioskā] kliedzot un brēcot. Viens no viņiem atkailinājās un piespieda savas ģenitālijas pie kioska durvju stikla, kliedzot, lai es atvērtu durvis," atcerējās Hanovs.

Par notikušo sociālajā tīklā "Twitter" izteikušies arī vairāki politiķi, tostarp aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP), kurš norādījis, ka uzbrukums Hanovam ir nopietns iemesls, lai ne tikai stingrāk apkarotu fizisko un emocionālo vardarbību, bet lai ļoti stingri vērstos pret jebkuru vardarbību, kura sakņojas citu cilvēku diskriminācijā un neiecietībā.