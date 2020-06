Jāņu dienā policija pieķērusi 30 dzērājšoferus

Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 56 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši astoņi cilvēki, kā arī likumsargi piekēruši 30 šoferus, kuri pie stūres sēdušies alkohola reibumā, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā.

Lielākais ceļu satiksmes negadījumu skaits reģistrēts Rīgā, kur 19 avārijās cietušas piecas personas, tai skaitā velosipēdists un gājējs. Vidzemes reģionā fiksētas 14 avārijas, bet Zemgalē deviņi negadījumi, kur cietusi viena persona. Astoņas avārijas fiksētas Kurzemē, kur cietusi viena persona, bet Latgalē reģistrēti seši negadījumi, kur cietis viens velosipēda vadītājs.

Pagājušajā diennaktī kopumā ceļu satiksmes jomā sastādīti 380 administratīvo pārkāpumu protokoli. Pār ātrumu pārsniegšanu izrakstīti 182 protokoli, bet 30 šoferi pieķerti par braukšanu alkohola reibumā.

Rīgas reģionā notverti astoņi autovadītāji, kuri pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā, savukārt Latgales reģionā pieķerti septiņi dzērājšoferi. Kurzemes reģionā notverti trīs iereibuši autovadītāji, bet Zemgalē un Vidzemē – katrā pa sešiem iereibušiem autovadītājiem.

Jau vēstīts, ka Līgo dienā 23. jūnijā Latvijā reģistrētas 54 avārijas un pieķerti 17 dzērājšoferi. Valsts policijā informēja, ka Līgo dienā trīs šoferi bijuši no 0,2 līdz 0,5 promiļu reibumā, pieci šoferi – no 0,5 līdz vienai promilei, seši šoferi – no vienas līdz 1,5 promilei, bet no 1,5 un vairāk promilēs pie stūres pieķerti trīs šoferi.