Janvārī novēroti pikšķerēšanas e-pasti no viltus ukraiņu atraitnēm, secina 'Cert.lv'

Informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" janvārī novērojusi jaunu tendenci - pikšķerēšanas e-pastus no viltus Nigērijas karaļnama ir aizstājuši pikšķerēšanas e-pasti no viltus ukraiņu atraitnēm, kuras vēlas kādam atstāt mantojumu, pavēstīja "Cert.lv" pārstāvji.

Tāpat šonedēļ piedzīvots apjomīgs DDoS jeb piekļuves lieguma uzbrukums vienam no kritiskās infrastruktūras resursiem, taču ar īslaicīgu ietekmi.

Aktuāla šobrīd ir arī viltus e-pastu kampaņa Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) vārdā, kas sasniegusi arī valsts iestāžu darbiniekus. E-pasta saņēmēji tiek aicināti aizpildīt pielikumā pievienoto aptaujas anketu par Ukrainas pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā. "Cert.lv" aicina iedzīvotājus, saņemtos e-pastus, tos ignorēt un pielikumu vaļā nevērt.

Līdzīga viltus ziņu kampaņa šobrīd tiek novērota arī Polijā.

Kopumā jaunais gads kibertelpā no kiberuzbrukumu skatpunkta sācies salīdzinoši mierīgi, un bez nozīmīgiem incidentiem ar ilgtermiņa ietekmi, atzīmē "Cert.lv" pārstāvji.

"Cert.lv" ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta struktūrvienība, kuras uzdevumi ir uzturēt vienotu elektroniskās informācijas telpā notiekošo darbību atainojumu, sniegt atbalstu informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanā vai koordinēt to novēršanu Latvijas IP adrešu apgabalos un ".lv" domēna vārdu zonā.