Jaunieši Pļaviņās no veikaliem izzog iepirkumu ratus, čipsus un apavus

Valsts policijas (VP) Aizkraukles iecirknī sākti trīs kriminālprocesi par zādzībām Pļaviņās, kur no tirdzniecības vietām tika nozagtas dažādas preces. Aizdomās par šo zādzību veikšanu policisti aizturēja divas jaunietes un vienu puisi. Divi no viņiem nebija pilngadīgi, portālu "Delfi" informēja policijas pārstāve Dace Kalniņa.

Piektdien, 26. novembrī, pēc pusnakts Pļaviņās, atspiežot loga rāmi, tika iekļūts veikalā, no kura tika nozagti iepirkumu rati, kafija un vairākas čipšu pakas. Nākamajā dienā VP iecirknī tika saņemta informācija, ka laika posmā no 26. novembra pulksten 13 līdz 27. novembra pulksten 8 arī Pļaviņās, uzlaužot durvis, iekļūts tirdzniecības vietā, no kuras nozagti apģērbi un apavi. Savukārt 28. novembra naktī pēc pulksten 3 naktī tika konstatēts, ka Pļaviņās veikalam tika izsisti loga stikli un bojātas durvis un no tirdzniecības vietas nozagtas vairākas pudeles alus.

Policijā par notikušo tika sākti trīs kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas par zādzību. Veicot neatliekamās pirmstiesas izmeklēšanas procesuālās darbības, aizdomās par minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu policisti aizturēja 2002. un 2005. gadā dzimušas jaunietes un 2006. gadā dzimušu puisi. Daļa no nozagtajām mantām tika atrastas un atgrieztas veikaliem, un izmeklēšana šajos kriminālprocesos turpinās.

Atbilstoši Krimināllikuma 175. panta trešajai daļai par zādzību, ja tā izdarīta ar iekļūšanu, var tikt piemērota brīvības atņemšana līdz pieciem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.