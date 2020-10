Jaunietis neseksmīgi mēģina nozagt 1500 eiro vērtu papagaili; viņu notver

Trešdien, 21. oktobrī, Valsts policija (VP) aizturēja jaunieti, kurš kādā tirdzniecības vietā Rīgā, centās nozagt 1500 eiro vērtu Kakadu papagaili, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

Sākotnēji vīrietis bija ieradies tirdzniecības vietā un palūdzis pārdevējai, lai ievieto papagaili kastē, jo vēlas to iegādāties. Kad papagailis tika ievietots transportējamajā kastē, pārdevēja to nesa uz kasi, lai vīrietis varētu par to norēķināties. Atrodoties netālu no kases, vīrietis piedāvāja pārdevējai palīdzēt panest šo kasti, jo papagailis esot liels.

Tiklīdz vīrietis bija paņēmis kasti ar papagaili, tas metās uz izeju un skrēja ārā no veikala.

Pārdevējas nekavējoties izsauca palīdzību.

2002. gadā dzimušais vīrietis tālu netika, jo veikala stāvlaukumā to apturēja apsargi.

Papagailis tika atdots veikalam, bet notikuma vietā ieradās policijas darbinieki un vīrieti nogādāja iecirknī.

Šobrīd persona atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā.

Aizturētais skaidro, ka nav gribējis papagaili zagt, bet ir filmējis izjokošanas video. Patlaban šādu informāciju likumsargi nevar apstiprināt, jo nav informācijas par personu, kura, iespējams, ir piedalījusies video tapšanā.

Persona jau iepriekš ir nonākusi policijas redzeslokā par mantiskiem noziegumiem.

Par notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta pirmās daļas, proti, par svešas kustamas mantas atklātu nolaupīšanu, jeb zādzību. Par šādu noziegumu likums kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu.