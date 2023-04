Jēkabpilī pie diviem vīriem atrod 100 gramus amfetamīna

Šī gada 12. aprīlī Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas, operatīvo pasākumu laikā aizturēja divas personas, pie kurām atrada un izņēma 100 gramus amfetamīna, portāls "Delfi" uzzināja VP.

Likumsargi skaidroja, ka VP saņēma operatīvo informāciju par divām personām, kuras bija ceļā no Rīgas uz Līvāniem. Policijas rīcībā esošā informācija liecināja par to, ka vīrieši ir saistīti ar narkotisko vielu nelegālu apriti, kā rezultātā tika pieņemts lēmums personas aizturēt un veikt to pārbaudi.

1979. gadā un 1993. gadā dzimuši vīrieši Jēkabpilī tika aizturēti un nogādāti Ziemeļlatgales iecirknī kratīšanas veikšanai, kuras laikā likumsargi atrada un izņēma 100 gramus baltas krāsas pulverveida vielu, kas pēc pašu vīriešu vārdiem ir amfetamīns.

Lai noteiktu precīzu konfiscēto vielu daudzumu un sastāvu – nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes.

Šobrīd personām draud kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 253. panta 1. daļas par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt, ar ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.