Jelgavā tiesa atņem zemniekam un amatierteātra vadītājam lielgabalu

Pagājušajā nedēļā Jelgavā Zemgales rajona tiesa 60 gadus vecajam zemniekam, zemessargam, medniekam, vietējam amatierteātra vadītājam un režisoram Andrim Kļavam atņēmusi nelikumīgi iegūtu un glabātu lielgabalu, otrdien raksta "Latvijas Avīze".

Bez lielgabala Kļavam konfiscēti arī citi nelikumīgi septiņi ieroči vai būtiskas to sastāvdaļas un viens lādiņš. Par šiem pārkāpumiem tiesnese Laura France vēl noteica zemniekam 80 stundas piespiedu darba sabiedrības labā. Ja Kļava spriedumu nepārsūdzēs un tas stāsies spēkā, viņu gaida vēl lielākas nepatikšanas: atvadīšanās no saviem pieciem likumīgajiem medību ieročiem un ieroču turēšanas atļaujas un izslēgšana no Zemessardzes rindām, par to jau tiekot gatavota pavēle.

Kā tiesā stāstīja Kļava, pie lielgabala viņš ticis 1993. gadā, apsekojot netālo padomju armijas pamesto Zvārdes poligonu. Tolaik Zemessardzei trūkuši ieroči un vīri iedomājušies tos pameklēt, raksta avīze. Tā arī viens nokļuvis Kļavas pagalmā, un viņš izsaucis no Rīgas speciālistus, lai apskata. Taču ieroču speciālisti to izbrāķējuši: 1930. gadā ASV ražotais 40 milimetru lielgabals "Bofors L60" Zemessardzei neesot bijis vajadzīgs. Tā ierocis palicis zemnieka sētā Auces novadā kā eksponāts un karuselis bērniem.

Ar laiku uzradušies arī citi ieroči un to daļas: kaut ko, kas palicis no kara laika, zemnieks atradis pats, kaut ko esot pircis kolekcionāru saietā Ikšķilē. Ieročus ne tikai nav slēpis, bet tos izrādījis tūristiem un interesentiem. Tomēr kāds par ieroču kolekciju ziņojis Valsts policijai, un 2016. gada 10. augustā viņa pagalmā ieradušies likumsargi.

"Es esmu mednieks un Zemessardzes leitnants – zinu, kas ir ieroči un kā tos glabāt. Lielgabals un citas kara laika mantas nebija ieroči, jo ar tiem nevarēja šaut. Ar savu zemessarga pieredzi sapratu, kas ir un kas nav bīstami. Man taču bija pieci likumīgi medību ieroči – kam tad man vēl būtu bijuši vajadzīgi sarūsējuši lūžņi, ar kuriem šaut?" tiesā teica apsūdzētais. Vienlaikus Kļava piekrita, ka nav sekojis līdzi likumiem, kas bez attiecīgas atļaujas liedz iegādāties un glabāt ieroču būtiskas sastāvdaļas.

Lai būtu pavisam drošs, ka lielgabals nav derīgs šaušanai, zemnieks pāršķēlis tā stobru un aizmetinājis ielādēšanas telpu. Bet, ja spriedums stāsies spēkā, arī tas neglābs no lielgabala konfiscēšanas.

Tiesā ne tikai Kļavas advokāte Ieva Cīrule, bet arī prokurors Ilvars Kunigs lūdza tiesu apsūdzēto atbrīvot no kriminālatbildības un nesodīt, kā arī atstāt viņam lielgabalu, jo apsūdzētais ir patriotisks un godājams sabiedrības loceklis, notikušais likumpārkāpums nav bijis ļaunprātīgs, tīšs, bet gan aiz likumu nepārzināšanas un muļķības, kaitējums nevienam nav nodarīts, ieroči bijuši domāti izklaidei un nav bijuši bīstami. Arī apsūdzētais pēdējā vārdā solījās "vairs tādus dzelžus mājās nenest un būt likumpaklausīgs pilsonis", pirms tam savu vainu bija atzinis. Taču tiesnese Laura France tomēr izlēma sodīt.

Kļavam netiks atdotas arī viņam izņemtās divas pirmskara "Mauser" un viena Mosina tipa karabīne, mašīnpistole MP40 un Špagina tipa mašīnpistole, divas medību bises un sprādzienbīstams 76 milimetru artilērijas šāviņš. Lielgabals pagaidām joprojām atrodas Kļavas sētā, tas skaitās izņemts un nodots zemniekam glabāšanā, norāda "Latvijas Avīze".