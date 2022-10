Juglā policija pieķer šampanieša pudeles zagli – somā arī šļirces un konfektes

Rīgas pašvaldības policija (RPP) trešdien ap pulksten 19 Juglas apkaimē pamanīja pieturā stāvošu vīrieti, kurš grīļojās. Likumsargi noskaidroja, ka vīrietis veikalā nozadzis šampanieša pudeli, portāls "Delfi" uzzināja RPP.

Trešdien, 12. oktobrī, patrulējot Juglas apkaimē, RPP sabiedriskā transporta pieturā pamanīja vīrieti, kurš grīļojās. Policisti apturēja auto un vīrietis palika automašīnas aizmugurē.

Likumsargi sadzirdēja skaļu sitienu pa transportlīdzekļa virsbūvi – izkāpjot no darba automašīnas, policisti konstatēja, ka vīrietis atrodas uz zemes aiz operatīvā transportlīdzekļa.

32 gadus vecajam vīrietim bija nobrāzta piere un rokās šampanieša pudele.

Pārrunu laikā policistiem radās aizdomas, ka vīrietis ir narkotisko vielu ietekmē.

Pārmeklējot vīrieša mantas, tika atrasta viena izlietota šļirce, vairākas šļirces iepakojumos, liela konfekšu kaste, olīveļļas pudele un trīs iepakojumi ar kokosriekstu eļļu.

Pēc mirkļa tika noskaidrots, ka vīrietis iepriekš esot bijis blakus esošajā alkohola veikalā un tur nozadzis šampanieša pudeli.

Ņemot vērā to, ka policijas auto no sitiena konstatēti bojājumi, kā arī to, ka vīrietis krītot bija sasitis galvu, notikuma vietā ieradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde un Valsts policijas ekipāža, kura pārņēma darbu notikuma vietā.

Apskatot vīrieti, ārsti pieņēma lēmumu, ka vīrieti nepieciešams hospitalizēt un nogādāt medicīnas iestādē. Pašvaldības policijas pavadībā viņš tika nogādāts slimnīcā.

Savukārt veikala pārstāvei RPP ieteica vērsties Valsts policijā ar iesniegumu par šampanieša pudeles zādzību.

Tāpat Valsts policija vērtēs vīrieša atbildību, kā arī skaidros, vai pārējās pie vīrieša atrastās preces nav zagtas.