Jūrmalā sieviete nodara nāvējošus miesas bojājumus savam dzīvesbiedram

Valsts policija sestdien, 19. oktobrī, par nāvējošu miesas bojājumu nodarīšanu savam dzīvesbiedram Jūrmalā aizturējusi kādu sievieti, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā.

19. oktobrī no rīta Valsts policija saņēmusi zvanu no kādas iedzīvotājas par to, ka Jūrmalā, Kauguros, pie kādas privātmājas ieraudzījusi mirušu vīrieti ar acīmredzamiem miesas bojājumiem. Iedzīvotājas sniegtā informācija apstiprinājusies – notikuma vietā atradies 47 gadus veca vīrieša līķis ar durti grieztu brūci kaklā.

Valsts policija, skaidrojot notikušā apstākļus, aizdomās par nozieguma izdarīšanu tajā pašā dienā aizturējusi vīrieša 40 gadu veco dzīvesbiedri.

Noskaidrots, ka iepriekšējās dienas vakarā bojāgājušais ar saviem paziņām un dzīvesbiedri kādā namā Kauguros lietojis alkoholu. Pašreizējā izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka iedzeršanas laikā starp vīrieti un viņa partneri sadzīvisku iemeslu dēļ sācies strīds, kura laikā sieviete viņu sadūrusi. Savainotais vīrietis izkļuvis no mājas, lai, iespējams, dotos meklēt palīdzību, taču uz ielas nomiris.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 125. panta 3. daļas – par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Pirmdien, 21. oktobrī, tiesa aizdomās turētajai sievietei piemērojusi drošības līdzekli apcietinājumu.