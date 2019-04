Kāpņu telpā agresīvu pitbulterjeru palaidušam saimniekam piespriež nosacītu cietumsodu

Tiesa piespriedusi nosacītu cietumsodu vīrietim, kurš dzērumā savu pitbulterjeru izlaidis kāpņutelpā, kur tas sakodis kādu dzīvokļu nama iemītnieku, liecina krimināllietas anonimizēts tiesas spriedums.

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšā šā gada martā suņa saimnieks stājās, lai atbildētu par 2017. gada 3. jūnija nakts notikumiem kādā galvaspilsētas dzīvokļu namā.

Proti, saimnieks dzērumā ap pulksten 3 no sava dzīvokļa bez pavadas izlaida kāpņu telpā pitbulterjeru. Ap to pašu laiku ar liftu uz pirmo stāvu braucis kāds vīrietis. Izkāpjot no lifta, vīrietim uzbruka saimnieka nepieskatītais suns.

Vispirms suns vīrietim sakoda un saskrāpēja plaukstu. Cietušais izskrēja no kāpņu telpas, taču agresīvais suns viņu turpināja vajāt. Pagalmā suņa zobi ķēra arī vīrieša galvu. Kopumā pitbulterjers vīrietim nodarīja viegla rakstura miesas bojājumus, lasāms spriedumā.

Saimnieks tiesas priekšā stājās par dzīvnieka turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls vai vidēja smaguma miesas bojājums. Par šo Krimināllikuma pārkāpumu soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Apsūdzētais vienojās ar prokuroru par 150 piespiedu darba stundām. Taču galīgajam sodam pievienoja arī citā krimināllietā noteikto sodu, tādējādi piespiedu darbam tiesa pievienoja arī deviņus mēnešus ilgu nosacītu cietumsodu un gadu ilgu probācijas uzraudzību.

Tiesa arīdzan noteica 271 eiro kompensāciju, kas pitbulterjera saimniekam jāsamaksā sakostajam vīrietim kā materiālā un morālā kaitējuma kompensācija.