Kariņš dosies pusotru nedēļu ilgā atvaļinājumā

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) rīt, 19. jūlijā, dosies atvaļinājumā, liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ikgadējā atvaļinājumā Kariņš atradīsies no 19. līdz 28. jūlijam. Kā informēja Kariņa birojā, Ministru prezidents prombūtnes laikā turpinās sekot līdzi aktuālajiem notikumiem gan Latvijā, gan pasaulē, lai nepieciešamības gadījumā nekavējoties atgrieztos pie amata pienākumu pildīšanas.

Ņemot vērā, ka Kariņš patlaban pilda arī ārlietu ministra pienākumus, viņa prombūtnes laikā aizvietotājiem būs jāpilda papildu divu amatu pienākumi.

Līdz 23. jūlijam par Ministru prezidenta, ārlietu ministra pienākumu izpildītāju Kariņš iecēlis izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu (JV), bet no 24. jūlija līdz 28.jūlijam – labklājības ministri Eviku Siliņu (JV).

Brīvdienās dosies arī vairāki ministri. Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS) atvaļinājumā atradīsies no 24. jūlija līdz 6. augustam, finanšu ministrs Arvils Ašeradens – līdz 28. jūlijam, klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars – no 24. jūlija līdz 30. jūlijam, veselības ministre Līga Meņģelsone – no 24. jūlija līdz 30. jūlijam, aizsardzības ministre Ināra Mūrniece – no 24. jūlija līdz 3. augustam, bet vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks – no 24. jūlija līdz 4. augustam.

Kā ziņots, nākamā valdības kārtējā sēde paredzēta tikai 8. augustā, līdz tam nepieciešamības gadījumā sēdes sasaucot rakstveida procesā vai sasaucot ārkārtas sēdes.