Katoļu priestera Zeiļas krimināllietu nodod tiesai (plkst. 15.51)

Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurore tiesai nodevusi krimināllietu divu personu apsūdzībā par seksuālu vardarbību personu grupā. Viena no personām apsūdzēta arī par cilvēku tirdzniecību, portāls "Delfi" uzzināja prokuratūrā.

Kā vēsta aģentūra LETA, tiesai nodota krimināllieta, kurā par seksuāla rakstura noziegumiem apsūdzēti divi vīrieši, tai skaitā Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteris Pāvels Zeiļa.

Sākotnēji krimināllietā tika apsūdzētas trīs personas – 1945. gadā, 1955. gadā un 1958. gadā dzimuši vīrieši. Prokuratūrā norāda, ka šā gada 7. jūnijā kriminālprocess izbeigts pret vienu apsūdzēto – 1955. gadā dzimušo – viņa nāves dēļ, papildināja prokuratūrā.

Saskaņā ar apsūdzību noziedzīgie nodarījumi izdarīti laika posmā no 2017. gada līdz 2018. gadam.

Kā norāda prokuratūrā, viens no apsūdzētajiem veica dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, izmantojot nepilngadīgā cietušā uzticību un atkarību, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, kas notika 2017. gada martā.

Savukārt laikā no 2017. gada beigām līdz 2018. gada augustam šī persona veica dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli un uzticību, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Persona apsūdzēta sevišķi smagu noziegumu, kas paredzēti Krimināllikuma 160. panta piektajā daļā, izdarīšanā.

Šis likuma pants par anālu vai orālu aktu vai dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, kas saistīta ar vaginālu, anālu vai orālu iekļūšanu cietušā ķermenī, ja tas izdarīts, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas izdarīts ar nepilngadīgo, kā sodu paredz piemērot mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.

Savukārt otra persona apsūdzēta par cilvēku tirdzniecību un dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā personu grupā, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli. Šī persona apsūdzēta sevišķi smagu noziegumu, kas paredzēti Krimināllikuma 154. 1. panta pirmajā daļā un iepriekšminētajā Krimināllikuma 160. panta piektajā daļā, izdarīšanā. Garīdzniekam apsūdzība uzrādīta pēc šiem likuma pantiem.

Krimināllikuma 154. 1. panta pirmajā daļā par cilvēku tirdzniecību kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Lieta nodota Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai. Pirmā tiesas sēde paredzēta 11. decembrī pulksten 13.

Prokuratūrā norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

"Delfi" jau rakstīja, ka prokuratūra 7. martā uzrādīja apsūdzības krimināllietā par seksuālu vardarbību un cilvēktirdzniecību, kurā viens no aizdomās turētajiem ir Zeiļa.

22. februārī, Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes (ONAP) Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļa nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai kriminālprocesu, kurā aizdomās tika turēts Zeiļa un divi citi vīrieši.

Zeiļa jau šā gada janvāra sākumā tika atcelts no Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudzes, kā arī Dukstigala un Prezmas draudzes prāvesta pienākumiem, kā arī no Romas katoļu baznīcas Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšnieka amata un arī no Rēzeknes dekanāta dekāna amata. Tāpat viņš atcelts no Mariāņu kongregācijas klostera priekšnieka amata pienākumiem. Šāda lēmuma iemesls bijis viņa veselības stāvoklis.