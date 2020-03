Kazdangas pagastā aiztur degvielas 'nosūcēju' bandu

Pagājušajā nedēļā Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Kazdangas pagastā ir notikušas zādzības no transportlīdzekļiem, no tiem nolejot degvielu, kā arī no kāda īpašuma, iekļūstot šķūnī, tika nozagts elektriskā gana akumulatori, portāls “Delfi” uzzināja policijā.

Valsts policija uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja četras personas, kuras jau iepriekš ir nonākušas policijas redzeslokā par līdzīga rakstura likumpārkāpumiem.

Kā informē policijā, pagājušajā nedēļā, 2. martā Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Kazdangā konstatēts, ka kāda stāvlaukumā no transportlīdzekļa ir nozagti aptuveni 200 litri degvielas.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu un, veicot izmeklēšanas darbības, tika noskaidrotas un aizturētas iespējamās vainīgās personas.

Likumsargiem izdevās iegūt pierādījumus, kas liecina par to, ka šīs personas ir pastrādājušas vēl divas zādzības Kazdangas pagastā, kur no traktoriem tika nolieta degviela un no šķūņa tika nozagti elektriskā gana akumulatori.

Akumulatori pie aizturētajiem tika atrasti un atdoti īpašniekam.

Visi četri vīrieši jau iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā par līdzīga rakstura likumpārkāpumiem.

Šobrīd viņiem ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.