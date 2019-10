KNAB aizturējis bijušo Daugavpils mēru Eigimu (plkst. 14.32)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) trešdien aizturējis bijušo Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju un esošo domes deputātu Rihardu Eigimu, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija.

KNAB portālam "Delfi" apstiprināja, ka šodien, 9. oktobrī, iepriekš sākta kriminālprocesa ietvaros birojs veic neatliekamās procesuālās darbības, tai skaitā ne mazāk kā piecas sankcionētas kratīšanas.

Kriminālprocess sākts 25. septembrī pēc Krimināllikuma 320. panta 4. daļas, Krimināllikuma 323. panta 1. daļas un Krimināllikuma 195. panta 1. daļas. Proti, par kukuļņemšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, vai ja kukulis pieņemts pēc tā izspiešanas, par kukuļdošanu, kā arī par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu.

Krimināllietas materiāli satur ziņas par to, ka Daugavpils domes amatpersona laika posmā no 2018. gada janvāra līdz 2018. gada augustam, iespējams, pieņēmusi kukuļus ne mazāk kā 6000 eiro apmērā no uzņēmuma pārstāvja par atbalsta sniegšanu Daugavpils novada domes iepirkuma procedūrās, kā arī veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, informē birojs.

Neminot personu vārdus, KNAB apstiprina, ka šobrīd aizturētas divas personas – amatpersona un fiziska persona. Par piemērojamajiem drošības līdzekļiem procesa virzītājs lems atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajam termiņam, proti, 48 stundu laikā.

Izmeklēšanas interesēs detalizētu informāciju par kriminālprocesu KNAB šobrīd nesniedz.

Vietējais interneta portāls "gorod.lv" vēstī, ka Eigims aizturēts saistībā KNAB sāktu kriminālprocesu par kukuļņemšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 2018. gada pašvaldības iepirkumos.

Portāls skaidro, ka krimināllieta ir par iepirkumiem par bērnu ēdināšanu divās izglītības iestādēs. Iepirkumā uzvarējis uzņēmums "Latgales Optima", iegūtot tiesības sniegt pakalpojumus.

Eigima tālrunis pašlaik ir izslēgts.

Kā liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskojamo datu bāzē pieejamā Eigima deklarācija par 2018. gadu, viņa ienākumus pērn veidoja darba alga domē – 23 074 eiro. Tāpat kā ienākumi deklarēti AS "Citadele banka" maksātie 2,42 eiro procenti.

Kā parādsaistības deklarēti kopumā 510 592 eiro, ko veido trīs parādi, no kuriem lielākais ir 234 556 eiro, bet kā aizdevumi – 1,41 miljons eiro. Kopumā Eigims deklarējis četrus aizdevumus, no kuriem lielākais ir 878 688 eiro.

Eigims norādījis, ka viņam pieder divi dzīvokļi Daugavpilī, bet lietošanā ir dzīvoklis Rīgā. Viņa īpašumā ir vairāki transportlīdzekļi un piekabes – 2016. gadā ražota piekabe transporta autovedējs "Boro BR2", 1998. gadā ražota vieglā automašīna "Plymouth", 2014. gadā ražots mopēds, 1996. gadā ražota piekabe – laivu vedējs, airu laivas, traktors un ūdensmotocikls.

Viņa īpašumā ir 1020 SIA "VK Alfa" kapitāldaļas 1451 eiro vērtībā, 96 AS "Ķīmiskās šķiedras rūpnīca" akcijas 136 595 eiro vērtībā, 23.97 AS "Stalkers D" akcijas 68226 eiro vērtībā, 100 SIA "Atpūtas komplekss Stalkers" kapitāldaļas 15 650 eiro vērtībā, kā arī 23 335 SIA "Sadzīves centrs "Kristāls"" kapitāla daļas 23 335 eiro vērtībā.

Deklarēta arī virkne amatu, ko Eigims pērn ieņēmis Daugavpils domē, kā arī bijis kapitāldaļu turētāja pārstāvis uzņēmumos, kuros pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja.