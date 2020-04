KNAB šonedēļ aizturējis Murjāņu sporta ģimnāzijas direktori Amantovu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) otrdien aizturējis Murjāņu sporta ģimnāzijas direktori Ingrīdu Amantovu, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

Bijusī kamaniņu braucēja Amantova ir arī Ropažu novada domes deputāte.

Amantova atzina, ka viņa tiešām tikusi aizturēta, taču viņa uzskata, ka tas ir pārpratums. Vaicāta, ar ko saistīta viņas aizturēšana, ģimnāzijas direktore teica, ka sīkākas detaļas pašlaik "negrib un nevar" atklāt.

Amantovas amatpersonas deklarācija par 2019.gadu liecina, ka viņa ir arī sporta kluba "Brīze" valdes locekle, sporta kluba "Ziemeļpols" valdes locekle, Latvijas Olimpiešu kluba valdes locekle, Latvijas Sporta treneru asociācijas valdes locekle, "V.Zozuļas Olimpiskā kluba" valdes locekle, kā arī viņa saņem atalgojumu no Ropažu novada pašvaldības, bet kā asistente - Rīgas pilsētas pašvaldībā.

Amantovas kopējie ienākumi pērn bijuši aptuveni 40 000 eiro. Lielākoties viņa ienākumus guvusi par ģimnāzijas direktores amatu - 23 914,94 eiro, un par deputātes amatu Ropažu novada domē - 11 888,91 eiro.

Tāpat viņa saņēmusi 3480 eiro no Latvijas Olimpiešu sociālā fonda, 332 eiro - no Latvijas Kamaniņu sporta federācijas un 402,95 eiro - no Rīgas pilsētas pašvaldības.

Viņas īpašumā ir dzīvoklis Rīgā, savukārt viņas valdījumā ir zeme Ropažu novadā un 2009.gada vieglā automašīna "Volvo XC90". Tāpat viņai kopīpašumā pieder vēl kāds īpašums Rīgā.