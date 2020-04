KNAB šonedēļ aizturējis Murjāņu sporta ģimnāzijas direktori Amantovu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) otrdien aizturējis Murjāņu sporta ģimnāzijas direktori Ingrīdu Amantovu, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija. Kā noskaidroja portāls "Delfi", Murjāņu sporta ģimnāzijas amatpersona aizturēta kriminālprocesā par dienesta viltojumu mantkārīgā nolūkā un krāpšanas mēģinājumu.

Bijusī kamaniņu braucēja Amantova ir arī Ropažu novada domes deputāte.

Neminot personas vārdu, KNAB portālam "Delfi" apstiprināja, ka 21. aprīlī iepriekš sāktā kriminālprocesā veica neatliekamās kriminālprocesuālās darbības, kuru ietvaros aizturēta viena Murjāņu sporta ģimnāzijas amatpersona. Pēc procesuālo darbību veikšanas personai piemērots aizdomās turētā statuss un ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, proti, aizliegums ieņemt noteiktu amatu un aizliegums tuvoties noteiktām personām.

Kriminālprocess sākts 2020. gada 15. aprīlī pēc Krimināllikuma 327. panta 2. daļas, Krimināllikuma 177. panta 1. daļas un Krimināllikuma 15. panta 4. daļas, proti, par dienesta viltojumu mantkārīgā nolūkā un krāpšanas mēģinājumu.

Izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju par konkrēto kriminālprocesu KNAB šobrīd nevar sniegt, norāda birojā.

Amantova atzina, ka viņa tiešām tikusi aizturēta, taču viņa uzskata, ka tas ir pārpratums. Vaicāta, ar ko saistīta viņas aizturēšana, ģimnāzijas direktore teica, ka sīkākas detaļas pašlaik "negrib un nevar" atklāt.

KNAB norāda, neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā. Jebkurā kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību, un nevainīguma prezumpciju piemēro visos kriminālprocesa posmos, proti, sākot no brīža, kad persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta, līdz brīdim, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā, uzsver birojs.

Amantovas amatpersonas deklarācija par 2019.gadu liecina, ka viņa ir arī sporta kluba "Brīze" valdes locekle, sporta kluba "Ziemeļpols" valdes locekle, Latvijas Olimpiešu kluba valdes locekle, Latvijas Sporta treneru asociācijas valdes locekle, "V.Zozuļas Olimpiskā kluba" valdes locekle, kā arī viņa saņem atalgojumu no Ropažu novada pašvaldības, bet kā asistente - Rīgas pilsētas pašvaldībā.

Amantovas kopējie ienākumi pērn bijuši aptuveni 40 000 eiro. Lielākoties viņa ienākumus guvusi par ģimnāzijas direktores amatu - 23 914,94 eiro, un par deputātes amatu Ropažu novada domē - 11 888,91 eiro.

Tāpat viņa saņēmusi 3480 eiro no Latvijas Olimpiešu sociālā fonda, 332 eiro - no Latvijas Kamaniņu sporta federācijas un 402,95 eiro - no Rīgas pilsētas pašvaldības.

Viņas īpašumā ir dzīvoklis Rīgā, savukārt viņas valdījumā ir zeme Ropažu novadā un 2009.gada vieglā automašīna "Volvo XC90". Tāpat viņai kopīpašumā pieder vēl kāds īpašums Rīgā.