Komandantstundas laikā agresīvai personai lidostā piemērots 2000 eiro sods

Komandantstundas laikā kādai agresīvai personai lidostā piemērots 2000 eiro sods, Valsts policijas preses pārstāve Gita Gžibovska.

Komandantstundas kontroles laikā naktī uz sestdienu, 9. janvāri, no pulksten 22 līdz 5 Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju, Valsts robežsardzi un Zemessardzi pārbaudīja 7313 personas.

Gžibovska norāda, ka lielākoties iedzīvotāji uz ielas atradās attaisnojošu iemeslu dēļ, un 5506 gadījumos personām bija aizpildīti pašapliecinājumi. Tomēr konstatēti arī pārkāpumi. Preventīvi norādījumi iedzīvotājiem doti 1510 gadījumos. Tāpat saistībā ar epidemioloģisko drošības pasākumu neievērošanu sākti 603 administratīvo pārkāpumu procesi un sagatavoti 142 ziņojumi par administratīvo pārkāpumu sākšanu.

Atsevišķos gadījumos, kad konstatētie pārkāpumi bija klaji, personām tika piemēroti arī sodi pat 1000 un 2000 eiro apmērā. Piemēram, lidostas iecirkņa darbinieki kādai personai piemēroja 2000 eiro sodu. Šī persona bija ieradusies no ārvalstīm un devās prom no lidostas ar taksometru, taču nebija aizpildījusi pašapliecinājumu, kā arī pat pēc vairākkārtējiem policistu aicinājumiem to aizpildīt uz vietas kategoriski to atteicās darīt un bija agresīvi noskaņota, stāstīja policijas pārstāve.

Viņa piebilda, ka komandantstundas kontroles laikā bija vairāki gadījumi, kad personas mēģināja ar automašīnām aizbēgt no policijas. Piemēram, Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastā ap pulksten 23 kāds vīrietis, vadot automašīnu, nepakļāvās policistu likumīgajai prasībai apturēt transportlīdzekli un sāka bēgšanu. Dažu minūšu laikā mašīna tika apturēta Jaunlaicenē un konstatēts, ka transportlīdzekļa vadītājs ir apmēram 2,7 promiļu stiprā alkohola reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis stāstīja, ka par komandantstundas neievēršanu pārbaudītas 73 personas, bet administratīvais sods piemērots 28 personām.

"Salīdzinot ar Jaungada brīvdienām, kad cilvēki bija aizkavējušies un steidzās mājās pēc pulksten 22, pagājušajā naktī komandantstundas pārkāpēji tika konstatēti laikā no plkst.2 līdz 4, atgriežoties no mājas ballītēm," sacīja Sadovskis.

Viņš piebilda, ka daudzi no pārkāpējiem bija alkohola reibumā, viņu vidū arī vairāki pusaudži. Pagājušajā naktī policija piemēroja arī lielākas soda naudas, piemēram, no 50 līdz 100 eiro.

Sadovskis stāstīja, ka pagājušajā naktī policisti sastapās ar bravūrīgiem likumpārkāpējiem, taču nopietni incidenti nav konstatēti.

Valsts policija atgādina, ka arī naktī uz svētdienu, 10. janvāri, no pulksten 22 līdz 5 valstī būs noteikta komandantstunda un tiks veikti pasākumi, lai pārbaudītu, vai iedzīvotāji to ievēro.

Policija aicinām būt atbildīgiem rūpēs par savu un līdzcilvēku veselību un atgādina, ka komandantstundas laikā uz ielas var atrasties tikai, ja ir attaisnojošs iemesls, un aizpildīts pašapliecinājums, kā arī līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam. Gadījumos, ja persona uz ielas atrodas, lai dotos uz darbu vai no tā, papildus iepriekš minētajam līdzi jābūt arī darba vai dienesta apliecībai, ja tāda ir.