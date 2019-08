Konflikts Ziepniekkalnā: fizisks uzbrukums velosipēdistam, kurš sita ar riteņa saslēgu, nav konstatēts

Valsts policija izmeklēšanā par konfliktu Ziepniekkalnā, kurā kāds vīrietis ar velosipēda saslēga ķēdi nositis citu vīrieti, nav apstiprinājies, ka aizdomās turētajam nodarīti miesas bojājumi. Apskates laikā uz viņa ķermeņa nav konstatēti miesas bojājumi, pat ne mazākās sitienu pēdas, norāda Valsts policija.

LNT raidījums "Degunktā" 7. augustā ziņoja par konfliktu, kas izcēlies pie lielveikala Ziepniekkalnā. No raidījumā sniegtās informācijas izrietēja, ka kāds vīrietis, lai aizstāvētos no trim uzbrucējiem, sitis vienam ar velosipēda ķēdi. Vīrietis trāpījis otram pa galvu, tādējādi nodarot cietušajam smagus miesas bojājumus. Savukārt vīrietis, kurš, kā skaidroja raidījums aizstāvējies no uzbrucējiem, kriminālprocesā kļuvis par aizdomās turēto.

Valsts policija informē, ka 5. augustā starp kādu vīrieti un trīs citu vīriešu kompāniju pie veikala Ziepniekkalnā norisinājās konflikts. Proti, trīs vīriešu kompānija pienākusi pie vīrieša ar velosipēdu, prasot viņam cigaretes, un starp viņiem iesācies konflikts.

Strīda laikā velosipēdists paņēmis velosipēdu saslēgu un spēcīgi ar to iesitis cigarešu prasītājam. Notikuma vietā drīz vien ieradušies Valsts policijas Rīgas Zemgales iecirkņa policisti, kuri visus konfliktā iesaistītos vīriešus aizturēja un nogādāja policijas iecirknī un sāka skaidrot notikušā apstākļus.

Tikmēr mediķi cietušo vīrieti nogādāja ārstniecības iestādē. Tobrīd viņš atradās kritiskā stāvoklī. Policija norāda, ka vīrieša dzīvību mediķiem izglābt nav izdevies un viņš miris.

Raidījumā "Degpunktā" tika minēts, ka trijotne, kas prasīja cigaretes, sākotnēji paši "esot likuši lietā dūres un nežēlīgi spārdījuši kājām" velosipēdistu un ka notikušais esot bijusi tikai pašaizsardzība. Tomēr policija vērš uzmanību, ka līdzšinējā izmeklēšanā iegūtā informācija ir krasi pretrunā raidījumā izskanējušajai.

Izmeklēšanā nav apstiprinājies, ka aizdomās turētajam nodarīti miesas bojājumi. Apskates laikā uz viņa ķermeņa nav konstatēti miesas bojājumi, pat ne mazākās sitienu pēdas. Arī pēc aizdomās turētā, pārējo divu konfliktā iesaistīto vīriešu un citu aculiecinieku nopratināšanas, policija šobrīd nevienā liecībā nav guvusi norādes par fizisku uzbrukumu velosipēdistam.

Līdz ar to notikušo šobrīd nevar uzskatīt par pašaizsardzību. Tāpat policija atgādina, ka pašaizsardzībai jebkurā gadījumā ir jābūt samērīgai.

Kriminālprocesā notiek izmeklēšana un ņemot vērā, ka aizdomās turētais iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā un sadarbojas ar policiju, likumsargi ir lēmuši viņam piemērot drošības līdzekli, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu – policijas uzraudzību.

Vienlaikus policija uzsver, ka personu par vainīgu noziedzīgā nodarījumā var atzīt tikai tiesa.

Iedzīvotāji, kuru rīcībā ir informācija, ka var noderēt notikušā izmeklēšanai, aicināti vērsties Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Zemgales iecirknī Rīgā, Alīses ielā 3a, vai arī zvanīt policijai pa tālruņa numuru 67085984 vai 110.