Kopš aprīļa policijā vērsušies desmitiem iedzīvotāju, kuriem viltus 'Luminor' internetbanku izkrāpta nauda

Kopš aprīļa Valsts policijā vērsušies vairāki desmiti iedzīvotāji, kuriem izkrāpta nauda, izmantojot viltus "Luminor" internetbanku.

Jau iepriekš ziņots, ka kopš šā gada aprīļa valstī izplatījies krāpšanas fenomens - bankas kontu datu izkrāpšana, izmantojot viltus "Luminor" internetbanku. Proti, krāpnieki ir izveidojuši viltus "Luminor" internetbankas mājaslapu "Google" meklētājā.

Šī reklāma parādās lietotājam meklēšanas rezultātu augšpusē. Sekojot reklāmas saitei, lietotājs nonāk mājaslapā, kas līdzinās "Luminor" internetbankai, kur iespējams ievadīt savus bankas datus.

Aprīlī Valsts policijā vērsās apmēram desmit iedzīvotāji, kuriem šādā veidā izkrāpta nauda, taču šomēnes, no 1.maija līdz 24.maijam, policijā saņemti jau vairāki desmiti iesniegumu no cietušajiem.

Tā piemēram, 2.maijā Daugavpils iecirknī saņemts iesniegums no vīrieša, kurš, izmantojot interneta pārlūku, bija atvēris viltus internetbankas lapu un tajā autorizējies, apstiprinot pieprasījumu ar "Smart-ID" PIN kodiem. Tādējādi no vīrieša bankas konta krāpnieki noņēmuši 9816 eiro.

13.maijā Rīgas Ziemeļu iecirknī saņemts iesniegums no vīrieša, kurš ziņoja, ka no uzņēmuma, kurā viņš ir valdes loceklis, bankas konta uz nezināmas personas ārvalstu bankas kontu ir pārskaitīti 9800 eiro.

Policija noskaidroja, ka maija sākumā iesniedzējs vēlējies no minētā uzņēmuma viena bankas kontu uz otru pārskaitīt 5000 eiro. Taču interneta pārlūkā viņš nejauši uzgājis krāpniecisko internetbanku. Domādams, ka tā ir īstā bankas internetbanka, viņš ievadījis tajā bankas paroles un mēģinājis pārskaitīt naudu uz uzņēmuma citu bankas kontu, darbības apstiprinot ar "SmartID" kodiem.

Pārskaitījums uz otru uzņēmuma kontu nav izdevies, taču vēlāk vīrietis konstatējis, ka no konta ir noņemta visa nauda - 9800 eiro. Saistībā ar notikušo Valsts policijas Rīgas Ziemeļu iecirknī ir uzsākts kriminālprocess.

Savukārt kādam sirmgalvim Grobiņā izkrāpti 4940 eiro. 17.maijā vīrietis vēlējies pieslēgties internetbankai, ievadījis interneta pārlūkā "Luminor" un atvēris lapu, kas pēc izskata līdzinās "Luminor" internetbankas lapai.

Nepievēršot uzmanību, ka viltus internetbankas saite atšķiras no oriģinālās, seniors ir ievadījis savus kartes datus un PIN kodus, kā rezultātā šī informācija nonākusi krāpnieku rīcībā. Viņš gan novēroja, ka PIN1 vietā viņam tika prasīts PIN2 apstiprinājums, taču nodomāja, ka kaut kas ir mainījies saistībā ar pieslēgšanos internetbankai un kodu apstiprināja, kā rezultātā saņēma īsziņu par to, ka no viņa konta ir noņemti 4940 eiro.

Bauskas novadā kādam vīrietim ir izdevies atgūt izkrāpto naudu. Proti, 13.maijā viņš iegājis viltus "Luminor" internetbankā, nepievēršot uzmanību saites nosaukumam, kā arī tam, ka viņam tiek prasīts PIN2 kods.

Pēc kāda laika viņam uz ekrāna parādījies uzraksts, ka 15 līdz 20 minūtes nebūšot pieejama internetbanka, taču, lai nesatraucoties, un ar banku sazināties nevajagot. Vīrietim tas šķitis aizdomīgi un viņš piezvanījis "Luminor" bankai. Atklājies, ka no viņa konta noņemti 3500 eiro.

Pateicoties tam, ka vīrietis ātri sazinājās ar banku, viņam atgriezti 3475 eiro. Līdz ar to vīrietis zaudējis vien naudu, kas pārskaitīta kā banku komisijas maksājums ārvalstu bankai. Policijā par šo gadījumu ir sākts kriminālprocess.

Policija atgādina būt piesardzīgiem un pirms savu personīgo datu un PIN kodu ievadīšanas internetbankas mājaslapā vienmēr pārliecināties par tās patiesumu, pievēršot uzmanību vai saite pilnībā atbilst oriģinālajai lapai.

Valsts policijā ir konstatēti gadījumi, kad krāpnieki izveidojuši viltus lapas, kuru saite krasi atšķiras no īstās internetbankas, taču citkārt tā no oriģinālā var atšķirties arī tikai par vienu burtu. Lai steigā neatvērtu krāpniecisko saiti, risinājums varētu būt oriģinālo internetbankas adresi saglabāt, piemēram, interneta pārlūka grāmatzīmēs.

Gadījumā, ja ir izkrāpta nauda, vispirms nekavējoties jāsazinās ar savu banku, bet pēc tam jāvēršas ar iesniegumu tuvākajā policijas iecirknī.