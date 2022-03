Kravas auto vadītājs Jelgavā no policijas mēģina atpirkties ar 10 eiro

Pirmdien, 28. martā, Jelgavā policistam tika piedāvāti 10 eiro, lai viņš nesāktu administratīvā pārkāpuma procesu par ceļazīmes neievērošanu, portālu "Delfi" informēja Valsts policijas (VP) pārstāve Dace Kalniņa.

28. marta rītā neuzmanīgs bija kāds kravas transportlīdzekļa "Man" vadītājs, kurš Jelgavā, Viskaļu ielā, neievēroja ceļa zīmi "Kravas automobiļiem braukt aizliegts".

Kad policisti apturēja automašīnu, vīrietis atzina izdarīto pārkāpumu, taču lūdza nesākt administratīvā pārkāpuma procesu, dodot 10 eiro banknoti.

Par ceļazīmes neievērošanu tika sākts administratīvā pārkāpuma process un autovadītājam piemērots naudas sods 30 eiro, taču par kukuļdošanu arī šajā gadījumā ir sākts kriminālprocess.

Kopumā par kukuļdošanu nedēļa nogalē Zemgalē sākti trīs kriminālprocesi.

26. martā Aizkraukles novadā vīrietis piedāvāja policistam 160 eiro, lai netiku noformēts pārkāpums par automašīnas vadīšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un alkohola reibumā, savukārt 27. martā Tukuma novadā vīrietis vēlējās izvairīties no soda par atļautā maksimālā braukšanas ātruma pārsniegšanu, samaksājot policistam 50 eiro.

Aizkraukles novada Zalves pagastā uz autoceļa Vecumnieki–Nereta–Subate 54. kilometrā apturēja automašīnu "Opel Vectra", kura vadītājs pie stūres bija sēdies 2,45 promiļu reibumā.

Tāpat pārbaudes laikā tika konstatēts, ka autovadītājam ar tiesas lēmumu ir piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā.

Lai netiktu noformēts pārkāpums par automašīnas vadīšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un alkohola reibumā, vīrietis policistam piedāvāja 160 eiro.

Policijā par notikušo tika sākti divi kriminālprocesi un viens administratīvā pārkāpuma process par to, ka automašīnai nav veikta valsts tehniskā apskate.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka svētdien, 27. martā, Tukuma novada Engures pagastā uz autoceļa Ventspils–Rīga, kur atļautais maksimālais braukšanas ātrums ir 90 km/h, automašīnai "Renault Arkana" tika fiksēts ātrums 166 km/h.

Kad policisti apturēja transportlīdzekli, autovadītājs savu rīcību skaidroja ar to, ka esot nopirkta jauna mašīna un gribējies pārbaudīt, cik ātri tā brauc. Kamēr likumsargi noformēja administratīvā pārkāpuma procesu par atļautā maksimā ātruma pārsniegšanu, automašīnas pasažieris centās sarunāt policistu paņemt 50 eiro un procesu neuzsākt.

Uz likumsargu brīdinājumu, ka par kukuļdošanu draud kriminālatbildība, 1959. gadā dzimušais vīrietis nereaģēja, un ielika policista virsjakas kabatā 50 eiro. Par notikušo policijā sākts kriminālprocess.

Valsts policija uzsver, ka no soda nav jāatpērkas, bet gan jāapzinās pārkāpuma bīstamība un jādomā par to, kā turpmāk to vairs neatkārtot. Krimināllikumā par kukuļdošanu paredzētie sodi ir īslaicīga brīvības atņemšana, piespiedu darbs, naudas sods vai brīvības atņemšana no 5 līdz 10 gadiem.

Tāpat policijā aicina atcerēties, ka krimināli sodītām personām vēlāk ir liegumi ieņemt noteiktus amatus vai ierobežotas ceļošanas iespējas.