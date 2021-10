Krimināllietā par traģisko negadījumu Varakļānu aprūpes centrā tiesa attaisno apsūdzētos

Vidzemes rajona tiesa Alūksnē pieņēmusi lēmumu attaisnot apsūdzētos krimināllietā par traģisko negadījumu Varakļānu aprūpes centrā, kur 2015. gadā lifta šahtā iekrita un gāja bojā zēns, šonedēļ vēsta laikraksts "Latvijas Avīze".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Prokuratūra pieprasījusi tiesai pilno spriedumu, kas nozīmē, ka, visticamāk, spriedums tiks pārsūdzēts. Par pārsūdzēšanu domā arī cietušie - bērna vecāki, vēsta laikraksts.

Lietā apsūdzība tika celta četrām personām. Pašvaldības būvinspektore Iveta Meļehova tika apsūdzēta pēc Krimināllikuma 319. panta 3. daļas par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, ja ar to izraisītas smagas sekas. Vēl trim apsūdzētajiem, kas saistīti ar lifta izbūvi, tika celta apsūdzība par nonāvēšanu aiz neuzmanības. Vitālijs Silmanovičs, Juris Jakunovs, Vadims Maļinovskis pārstāv dažādus uzņēmumus, kas objektā veikuši būvdarbus un nodrošinājuši būvuzraudzību.

Tāpat tiesa noraidīja bērnu vecāku lūgumu par kompensāciju - pusmiljonu eiro. Kompensācijas jautājumā vecāki tikuši līdz apgabaltiesai, kas lēmusi, ka katram no vecākiem no Varakļānu novada pašvaldības pienākas 40 000 eiro. Vecāki katrs gan prasīja 250 000 eiro. Šobrīd lieta atrodas Augstākajā tiesā, jo pašvaldība lēmumu pārsūdzējusi. Tikpat lielu morālo kompensāciju vecāki pieprasīja arī no valsts, bet tiesa to noraidīja.

Prokurors Helmuts Brasovs būvvaldes vadītāju lūdza sodīt ar divu gadu nosacītu cietumsodu, pārējos - ar viena gada nosacītu cietumsodu, morālā kaitējuma apmēru atstājot tiesas ziņā, piebilstot, ka vecāku prasītais tomēr šķietot par lielu, bet, lai kāds tas arī būtu, tas nevarot kompensēt bērna zaudējumu.

Jau ziņots, ka 2015. gada 10. augustā vecāki ar 1,8 gadus vecu zēnu Varakļānu veselības aprūpes centrā apciemoja vecmāmiņu. Dodoties prom no apmeklējuma, zēns piegājis pie lifta un attaisījis vaļā lifta durvis. Kamēr gaidījis mammu, zēns ieskrējis liftā , kurā nebija nolaistas drošības žalūzijas. Liftā starp kabīni un sienu bija sprauga. Zēns tajā iekrita un nokrita no trešā stāva, gūstot politraumas. Naktī uz 11. augustu zēns Rēzeknes slimnīcā nomira.