Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sāktais kriminālprocess, kurā par iespējamu kukuļa piedāvājumu valsts amatpersonai un par kukuļa pieņemšanu aizdomās turēta patlaban uz laiku no amata atstādinātā Latvijas Universitātes (LU) rektora vietniece un Rīgas domes deputāte Baiba Broka (NA) un uzņēmēji Guntis Rāvis un Ivars Millers, pilnībā nav saistīts ar LU Rakstu mājas būvniecību un ar to saistīto iepirkumu, piektdien preses konferencē apgalvoja Brokas advokāts Rinalds Bušs.

Vaicāts, tad kāds KNAB ieskatā bijis kukuļa došanas mērķis, ja ne ietekmēt Rakstu mājas būvniecības vai iepirkuma procesu, advokāts sacīja, ka viņš ir iepazinies ar KNAB sniegto informāciju, kas minēta lēmumā par personas atzīšanu par aizdomās turēto, taču viņam tā neesot saprotama.

Bušs uzsvēra, ka Broka nekad nav prasījusi un saņēmusi nekāda veida kukuli par kaut kādām darbībām no būvuzņēmējiem Rāvja un Millera.

Pati Broka preses konferencē norādīja, ka laikā, kad SIA "Roadeks" veicis 20 000 eiro ziedojumu Latvijas Biatlona federācijai, ko atsevišķi mediji norādījuši kā iespējamo kukuli par LU Rakstu mājas būvniecības projektu, viņa bijusi LU Rektora biroja vadītāja un neieņēma LU Akadēmiskā centra attīstības iepirkuma komisijas locekles amatu. Broka uzsvēra, ka tajā brīdī, 2017. gada maijā, vēl pat nav bijis pieņemts lēmumus par Rakstu mājas būvniecību. Tā vietā tajā brīdī tika strādāts pie finansējuma piesaistes nākamajiem LU Akadēmiskā centra Torņkalnā attīstības projektiem.

"Tikai 2017. gada 19. jūlijā tika parakstīts līgums ar Eiropas Investīciju banku par 30 miljonu eiro finansējumu LU Akadēmiskā centra otrā posma attīstībai. Pēc šī finansējuma saņemšanas 2017. gada oktobrī LU Stratēģijas padome, kuras locekle es neesmu, nolēma, ka tiks būvēta Rakstu māja, un 2017. gada 30. oktobrī ar rektora rīkojumu tikai izveidota iepirkumu komisija ar sešiem locekļiem, un es tiku iecelta par komisijas priekšsēdētāju," sacīja Broka.

Viņa norādīja, ka iepirkumu komisijas darbā piesaistīti neatkarīgi eksperti gan no Latvijas Būvinženieru savienības, gan no Latvijas Arhitektu savienības. Tāpat piesaistīts neatkarīgs būveksperts, bet nolikuma izstrādei ārpakalpojumā piesaistīts zvērinātu advokātu birojs, kas izstrādājis nolikumu, konsultējoties ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) un ekspertiem. Broka uzsvēra, ka par šo iepirkumu vai nolikumu nav saņemta neviena sūdzība ne no viena pretendenta līdz šim brīdim.

Kā nozīmīgu faktu Broka izcēla to, ka Rakstu mājas iepirkums aizvien nav beidzies, proti, tas joprojām ir procesā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš bijusi ceturtdiena, 11. jūlijs, līdz pulksten 17. "Līdz brīdim, kad KNAB veica kriminālprocesuālās darbības 8. jūlijā, un man piemēroja aizturēšanu uz 48 stundām, neviens pretendents piedāvājumu nebija iesniedzis. Līdz ar to es neesmu piedalījusies neviena piedāvājuma vērtēšanā," pauda Broka.

Broka skaidroja, ka gadījumā, ja biedrība pieņem ziedojumu tās statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, tad ziedojuma pieņemšana nav uzskatāma par kukuļņemšanu Krimināllikuma izpratnē un līdz ar to ne ziedojuma saņēmējam, ne ziedotājam kriminālatbildība nav piemērojama. Viņa pauda uzskatu, ka konkrētajā gadījumā ziedojuma pieņemšanu varētu uzskatīt par kukuļņemšanu tikai tad, ja nauda būtu tieši nodota amatpersonai par kādu likumīgu vai nelikumīgu darbību vai par bezdarbību.

Tāpat Broka norādīja, ka par savu darbu Latvijas Biatlona federācijā nesaņem nekādu atalgojumu. “Neviens no Latvijas Biatlona federācijas valdes locekļiem nesaņem atalgojumu,” informēja Broka.

Noslēgumā Broka retoriski vaicāja, vai viss notikušais ir tikai pārpratums, vienlaikus norādot, ka viņai negribētos ticēt, ka tas ir "politiski angažēts process", kurā ierauta gan viņa, gan KNAB un, iespējams, LU. Tāpat viņa pieļāva, ka, iespējams, viņa nonākusi būvniecības industrijas milžu cīņu krustugunīs pirms sākas cīņa par miljardus vērtiem projektiem.

Jau vēstīts, ka kriminālprocesā par vismaz 20 000 eiro kukuļa ņemšanu KNAB aizturējis trīs personas – Rīgas domes deputāti un LU rektora vietnieci juridiskajos jautājumos Baibu Broku un uzņēmējus Gunti Rāvi un Ivaru Milleru. KNABizmeklētajā kriminālprocesā iespējamais kukulis bijis noformēts kā ziedojums Brokas vadītajai Latvijas Biatlona federācijai.

Kriminālprocesā par iespējamu kukuļošanu saistībā ar Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra topošās Rakstu mājas būvniecību veicis vairāk nekā 15 kratīšanas. KNAB visas aizturētās personas atzina par aizdomās turētajām un, atbrīvojot no īslaicīgās aizturēšanas vietas, piemēroja ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus: aizliegumu izbraukt no valsts un aizliegumu tuvoties noteiktām personām. Brokai papildus tika piemērots arī drošības līdzeklis: aizliegums ieņemt noteiktu amatu.

LU rektora pienākumu izpildītāja, prorektore Ina Druviete jau neilgi pēc publiski izskanējušās informācijas par Brokas aizturēšanu pieņēma lēmumu uz izmeklēšanas laiku Broku no rektora vietnieces amata atstādināt.

Savukārt pati Broka sociālajā vietnē "Facebook" bija ievietojusi paziņojumu, ka pagaidām uz laiku atteikusies ieņemt Rīgas domes Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētāja vietnieces amatu.

Broka norādīja, ka informācija par aizturēšanu ir patiesa, taču uzsvēra, ka "tomēr ne gluži tādā interpretācijā kā tas tika un vēl joprojām tiek pasniegts". Viņa informēja, ka pirmdien viņas darbavietā augstskolā ieradies KNAB darbinieks un veicis ar viņu pārrunas "saistībā ar kādas personas iesniegumu". Atbildot uz jautājumiem, Broka esot sniegusi visu viņas rīcībā esošo informāciju, kas varētu palīdzēt izmeklēšanas procesā.