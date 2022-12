Kriminālvajāšanai nodota lieta par zādzībām no 16 transportlīdzekļiem Daugavpilī

Piektdien, 30. decembrī, Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa Kriminālpolicijas amatpersonas kriminālvajāšanas uzsākšanai pret personu, nosūtīja lietu par zādzībām no 16 transportlīdzekļiem, kā arī par citiem, šajā vasarā, paveiktiem noziedzīgiem nodarījumiem Daugavpilī, portāls "Delfi" uzzināja VP.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šī gada rudenī vairākas persona vērsās policijā ar iesniegumiem par transportlīdzekļu bojāšanu un nozagtām mantām no tiem. Lielākoties, iespējamā vainīgā persona, no automašīnām bija zagusi elektroinstrumentus, taču zagto mantu sarakstā bija arī drēbes, viedierīces un bankas kartes, kuras persona arī izmantoja norēķinoties par precēm dažādās tirdzniecības vietās, radot materiālo zaudējumu vairāk nekā simts eiro apmērā. Tāpat tika noskaidrots, ka persona ir veikusi analoģiskas zādzības no transportlīdzekļiem arī šī gada vasarā. Kopumā tika bojātas un apzagtas 16 automašīnas Daugavpils teritorijā.

Daugavpils iecirkņa Kriminālpolicijas amatpersonām izdevās noskaidrot minētā vīrieša saistību ar zādzību no dzīvokļa Daugavpilī, kur jūnijā iekļūstot pa logu, tika nozagtas dažādas mantas.

Tika iegūti arī pierādījumi par to, ka persona, šī gada oktobrī, ir veikusi velosipēda zādzību, kurš bija novietots pie kādas tirdzniecība vietas Daugavpils pilsētas centrā.

Veicot operatīvos un izmeklēšanas pasākumus, tika noskaidrota vainīgās personas identitāte un 30.oktobrī 1992. gadā dzimušais vīrietis tika aizturēts. Personai draud kriminālatbildība par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā, kā arī par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu, vai par nolaupīta maksāšanas līdzekļa iegūšanu, glabāšanu, pārvietošanu vai izplatīšanu.

1. novembrī Daugavpils tiesa personai piemēroja drošības līdzekli – apcietinājums.

Persona jau iepriekš bija sodīta gan par mantiska rakstura noziegumiem, gan par cita veida likumpārkāpumiem.

Iegūstot pietiekošu pierādījumu kopumu un veicot visas nepieciešamās kriminālprocesa izmeklēšanas darbības, šī gada 30. decembrī tika pieņemts lēmums par kriminālprocesa nodošanu pret personu Dienvidlatgales prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.