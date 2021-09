Kurzemē motociklists pakļūst zem smagā auto un iet bojā

Sestdien, 18. septembrī, smagajam auto "Volvo", veicot apdzīšanas manevru ceļa līkumā pie nepārtrauktas līnijas, zem tā pakļuva viens no pretējā joslā braucošajiem motociklistiem, kurš notikuma vietā gāja bojā, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā (VP).

Policijā saņemta informācija, ka Dienvidkurzemes novada Kalvenes pagastā uz autoceļa A9 ir noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā dzīvību zaudēja vīrietis.

Sākotnējā informācija liecina, ka automašīna "Volvo" savienojumā ar cisternu, veicot apdzīšanas manevru ceļa līkumā pie nepārtrauktās līnijas, atgriezās savā joslā, taču no pretējās joslas esošajai motociklistu kolonnai pie uz ceļa izveidojošās situācijas nācās bremzēt, kā rezultātā viens no motociklistiem zaudēja vadāmību pār transportlīdzekli, nokrita no motocikla un pakļuva zem smagās automašīnas "Volvo" un aiz tās esošās smagās automašīnas.



VP par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un skaidroti precīzi negadījuma iemesli.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēts 71 ceļu satiksmes negadījums, tajos cietuši 13 cilvēki un viens gājis bojā.

Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemti 450 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 228 par ātruma pārsniegšanu, deviņi par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā un viens par agresīvu braukšanu.